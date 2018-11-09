Ідеальна дієта: вчені з'ясували, як схуднути і не набрати зайву вагу знову

Фото: (pixabay.com)

Експерти виділяють середземноморську дієту

Середземноморська дієта сприяє зниженню маси тіла і допомагає людям, які худнуть, не набрати вагу знову. До такого висновку прийшли вчені з іспанського університету Ровіра і Вергілій, повідомляє MedicalXpress.

Середземноморська дієта, за словами експертів, передбачає вживання великої кількості свіжих овочів і фруктів, бобових, насіння, хліба з борошна грубого помелу. Також рекомендується скорочувати споживання червоного м'яса.

Фото: (pixabay.com)

Для дослідження відібрали понад 600 осіб віком від 55 до 75 років, які страждали від зайвої ваги, а також метаболічного синдрому. В рамках проекту більше третини учасників (33,7%) перейшли на середземноморську дієту і стали регулярно робити зарядку.

Експеримент пройшов успішно: за рік випробовувані втратили більше 5% ваги. Але головне, що після середземноморської дієти учасники експерименту не тільки змогли схуднути, але також зберегли свою вагу.

До речі, дієтолог розповіла українцям про монодієти. Експерт стверджує, що це - один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів.

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Відео: РБК-Україна