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Ідеальна дієта: вчені з'ясували, як схуднути і не набрати зайву вагу знову

Lite » Краса і здоров'я 09.11.2018 - 09:25
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Експерти виділяють середземноморську дієту

Середземноморська дієта сприяє зниженню маси тіла і допомагає людям, які худнуть, не набрати вагу знову. До такого висновку прийшли вчені з іспанського університету Ровіра і Вергілій, повідомляє MedicalXpress.

Середземноморська дієта, за словами експертів, передбачає вживання великої кількості свіжих овочів і фруктів, бобових, насіння, хліба з борошна грубого помелу. Також рекомендується скорочувати споживання червоного м'яса.

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Для дослідження відібрали понад 600 осіб віком від 55 до 75 років, які страждали від зайвої ваги, а також метаболічного синдрому. В рамках проекту більше третини учасників (33,7%) перейшли на середземноморську дієту і стали регулярно робити зарядку.

Експеримент пройшов успішно: за рік випробовувані втратили більше 5% ваги. Але головне, що після середземноморської дієти учасники експерименту не тільки змогли схуднути, але також зберегли свою вагу.

До речі, дієтолог розповіла українцям про монодієти. Експерт стверджує, що це - один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів.

Раніше ми писали про те, що експерт розповіла, як зберегти максимальну кількість вітамінів в продуктах після їх приготування.

А також ми розповідали про те, що фахівці розвінчали міфи про корисність популярних дитячих продуктів.

Відео: РБК-Україна

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