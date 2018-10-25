Хурма: дієтолог розповіла про користь і шкоду фрукту

Фото: facebook.com/O.Skytalinska

Експерт поділилася рекомендаціями для любителів хурми

Відомий український дієтолог Оксана Скиталінська розповіла на своїй сторінці в Facebook про користь і шкоду хурми.

За словами експерта, хурма дуже корисна для нашого організму, але не всім можна "налягати" на цей яскравий фрукт.

Чим корисна хурма

Цей фрукт багатий каротиноїдами, вони в організмі перетворюється у вітамін А, який захищає шкіру від сухості, тріщин, слизові оболонки – від запалень, що дуже актуально під час зими.

Вітаміни групи B, які є в хурмі, надають позитивний вплив на нервову систему, це забезпечує міцний сон і поліпшує концентрацію уваги.

Також хурма містить ніжну клітковину (на 100 грам – 3,6 грама харчових волокон), яка корисна для мікрофлори кишечника, зміцнює його імунітет, а ще корисна при хронічних запаленнях кишечника.

Хурма має вітаміном С і іншими біологічно активними речовинами. Завдяки фолієвої кислоти в поєднанні з вітаміном В6 фрукт сприяє здоровому метаболізму. 100 грамів хурми містить тільки 126 калорій. Але не забувайте – хурму, так само як і банани не рекомендується їсти на ніч.

Крім того, фрукт покращує зір і процес травлення, уповільнює процеси старіння і допомагає зменшувати набряки.

Кому не можна хурму

У хурмі багато цукру, тому, якщо її надмірно споживати, цей цукор осідає на боках у вигляді жиру.

Але не тільки той, хто стежить за фігурою повинен з обережністю вживати хурму. За словами дієтолога, якщо ви худі, то занадто багато цукру прискорює процеси старіння (цукор пошкоджує білки, з яких складається наше тіло: гени, гормони, ферменти тощо).

Скиталінська радить вживати більше овочів, ніж фруктів.

Якщо ви вибираєте фрукти, то купуйте кисло-солодкі (цитрусові, в першу чергу, грейпфрути, яблука, ківі), а також ягоди.

"Фрукти – це здорові солодощі, а солодощі, як відомо, треба обмежувати",

– додала дієтолог.

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