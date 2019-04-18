Готуємо тіло до літа: 5 правил для зниження ваги

Зовсім скоро прийде літо і настане пора пляжу і купальників, а значить, пора задуматися про те, чи готове ваше тіло до теплого сезону. Якщо ви вважаєте, що не завадило б скинути кілька зайвих кілограмів, але не хочете мучити себе суворими дієтами, вам може допомогти дієтолог Олена Кален. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася простими порадами, які допоможуть схуднути і підтягти фігуру.

Щоб позбутися зайвої ваги без шкоди для здоров'я, важливо слідувати перевіреним правилам, які включають в себе і харчування, і фізичні навантаження, і питний режим, і навіть здачу аналізів. Проте в результаті ви отримаєте здорове і красиве тіло і відмінний настрій.

Отже, топ-5 правил для підготовки тіла до літа:

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1. Встановити новий природний режим харчування, орієнтуючись на почуття голоду.

При такому підході можна їсти будь-яку їжу, коли є специфічні відчуття в ділянці шлунка та припиняти її прийом в момент, коли голод вгамований. Для цього варто ретельно пережовувати їжу і не поєднувати прийом їжі з іншими видами діяльності. Тоді центр насичення отримає сигнал про те, що їжа не потрібна більше за рахунок меншої кількості їжі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Якщо немає бажання або можливості займатися спортом, то займайтеся фізичною активністю, яка приносить задоволення.

Бажано робити це в один і той же час доби. Погода поліпшується з кожним днем, можна гуляти, дихати свіжим повітрям, грати в бадмінтон або настільний теніс. Підходить все, що дійсно подобається. Тоді тіло з кожним днем буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Можна здати аналіз на недолік вітамінів в організмі і підтримати себе у весняний період якісним вітамінно-мінеральним комплексом.

Це знизить тягу до їжі, яка може бути викликана нестачею певних елементів.

4. Для втамування спраги бажано пити чисту воду, виключивши соки і газовані напої, які так пристрасно починають рекламувати напередодні літнього сезону.

Вода, на відміну від напоїв, не містить калорій, активно бере участь в процесі спалювання жиру і покращує метаболізм.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Наповнюємо себе енергією без їжі, для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію в день, що нам реально хочеться зробити.

Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою або приємна прогулянка у парку. Такий підхід приносить нам позитивні емоції, які наповнюють нас зсередини, дають енергію і мають 0 калорій. А коли ми задоволені і сповнені, тяга до зайвої їжі зникає.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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