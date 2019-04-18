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Готуємо тіло до літа: 5 правил для зниження ваги


Експерт розповіла, як схуднути до літа без дієт

Зовсім скоро прийде літо і настане пора пляжу і купальників, а значить, пора задуматися про те, чи готове ваше тіло до теплого сезону. Якщо ви вважаєте, що не завадило б скинути кілька зайвих кілограмів, але не хочете мучити себе суворими дієтами, вам може допомогти дієтолог Олена Кален. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася простими порадами, які допоможуть схуднути і підтягти фігуру.

Щоб позбутися зайвої ваги без шкоди для здоров'я, важливо слідувати перевіреним правилам, які включають в себе і харчування, і фізичні навантаження, і питний режим, і навіть здачу аналізів. Проте в результаті ви отримаєте здорове і красиве тіло і відмінний настрій.

Отже, топ-5 правил для підготовки тіла до літа:

1. Встановити новий природний режим харчування, орієнтуючись на почуття голоду.

При такому підході можна їсти будь-яку їжу, коли є специфічні відчуття в ділянці шлунка та припиняти її прийом в момент, коли голод вгамований. Для цього варто ретельно пережовувати їжу і не поєднувати прийом їжі з іншими видами діяльності. Тоді центр насичення отримає сигнал про те, що їжа не потрібна більше за рахунок меншої кількості їжі.



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Якщо немає бажання або можливості займатися спортом, то займайтеся фізичною активністю, яка приносить задоволення.

Бажано робити це в один і той же час доби. Погода поліпшується з кожним днем, можна гуляти, дихати свіжим повітрям, грати в бадмінтон або настільний теніс. Підходить все, що дійсно подобається. Тоді тіло з кожним днем буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке.



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Можна здати аналіз на недолік вітамінів в організмі і підтримати себе у весняний період якісним вітамінно-мінеральним комплексом.

Це знизить тягу до їжі, яка може бути викликана нестачею певних елементів.

4. Для втамування спраги бажано пити чисту воду, виключивши соки і газовані напої, які так пристрасно починають рекламувати напередодні літнього сезону.

Вода, на відміну від напоїв, не містить калорій, активно бере участь в процесі спалювання жиру і покращує метаболізм.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Наповнюємо себе енергією без їжі, для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію в день, що нам реально хочеться зробити.

Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою або приємна прогулянка у парку. Такий підхід приносить нам позитивні емоції, які наповнюють нас зсередини, дають енергію і мають 0 калорій. А коли ми задоволені і сповнені, тяга до зайвої їжі зникає.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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