ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Це вроджене": Лайма Вайкуле розповіла про головні жіночі якості

Lite » Краса 15.08.2019 - 13:22
"Це вроджене": Лайма Вайкуле розповіла про головні жіночі якості
Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/laima_vaikule_official)

При цьому за словами Вайкуле, завжди потрібно залишатися жіночною!

Лайма Вайкуле наголошує – всі неприродні для вас дії і вчинки будуть виглядати неправильно! Так, в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", популярна латвійська співачка Лайма Вайкуле поділилася секретом, як досягати своїх цілей.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі відбувся фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву". Кожен раз 65-річна співачка вражає не тільки своїми виступами, але й зовнішнім виглядом. Вже багато років вона – ікона стилю. В інтерв'ю журналістам каналу "Україна" артистка зізналася, які якості в жінці вважає найважливішими.

"Мені здається, найголовніше – бути доглянутою і шарм. Я не думаю, що це можна придбати, все ж це вроджене. Тому що все, що ви будете робити неприродно – неправильно, потрібно бути самою собою", – розповіла Лайма Вайкуле.

Відео: instagram.com/laima_vaikule_official

Зірка каже: такою, якою вона є зараз, була з дитинства. У неї завжди були свої методи досягнення цілей.

"Все залежить від ситуації. Я завжди бажаю усім жінкам не забувати, що бути жіночною – дуже добре. Не обов'язково підвищувати голос і розправляти плечі, можна, навпаки, закрити плечі і того ж самого домогтися тихенько", – поділилася співачка важливими секретами.

Нагадаємо, раніше українська співачка Тоня Матвієнко назвала топ-4 секрети краси і ідеальної фігури! Ексклюзивно у коментарі LITE Матвієнко поділилася важливими правилами, які дозволяють їй залишатися у формі.

Цікаво, що до цього дочка Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами!

"Карколомні ноги": Джамала підкорила "хижим" образом в сукні з розрізом Стала сивою: MARUV здивувала несподіваною зміною іміджу
Новини України певец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся