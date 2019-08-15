"Це вроджене": Лайма Вайкуле розповіла про головні жіночі якості

Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/laima_vaikule_official)

При цьому за словами Вайкуле, завжди потрібно залишатися жіночною!

Лайма Вайкуле наголошує – всі неприродні для вас дії і вчинки будуть виглядати неправильно! Так, в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", популярна латвійська співачка Лайма Вайкуле поділилася секретом, як досягати своїх цілей.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі відбувся фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву". Кожен раз 65-річна співачка вражає не тільки своїми виступами, але й зовнішнім виглядом. Вже багато років вона – ікона стилю. В інтерв'ю журналістам каналу "Україна" артистка зізналася, які якості в жінці вважає найважливішими.

"Мені здається, найголовніше – бути доглянутою і шарм. Я не думаю, що це можна придбати, все ж це вроджене. Тому що все, що ви будете робити неприродно – неправильно, потрібно бути самою собою", – розповіла Лайма Вайкуле.

Відео: instagram.com/laima_vaikule_official

Зірка каже: такою, якою вона є зараз, була з дитинства. У неї завжди були свої методи досягнення цілей.

"Все залежить від ситуації. Я завжди бажаю усім жінкам не забувати, що бути жіночною – дуже добре. Не обов'язково підвищувати голос і розправляти плечі, можна, навпаки, закрити плечі і того ж самого домогтися тихенько", – поділилася співачка важливими секретами.

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