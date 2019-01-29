На це можна дивитися вічно: Іраклі Макацарія показав ідеальне тіло

Зірка Холостяка пограв м'язами на камеру

Завидный жених, звезда шоу "Холостяк" Иракли Макацария опубликовал видео из тренажерного зала, на котором показал серию упражнений из своих рутинных тренировок, которые помогают ему добиваться идеальной спортивной формы.

Бизнесмен из Грузии Иракли довольно активный пользователь Instagram и часто радует поклонников новыми фото. В этот раз он показал не только заманчивые фото своего тела, а и целый комплекс несложных упражнений, с помощью которых, он работает над ним. Он бегает, прыгает, качает пресс, подтягивается и использует гири и гантели.

Видео: Иракли Макацария показал, как занимается в спортивном зале (instagram.com/maqatsa)

В подписи к видео Иракли Макацария рассказал, почему без занятий в зале не представляет свою жизнь.

"Тренировка занимают не малую часть моего дня, дают огромный заряд сил и энергии, поэтому без них я не представляю свою жизнь. А каким видам тренировок вы предпочитаете?" - спросил он у своих подписчиков.

Поклонники Иракли активно включились в беседу и рассказали об упражнениях и своих спортивных увлечениях. А также просто прокомментировали отличную физическую форму грузинского холостяка, и признались, что увлекаются только силой и красивым телом шоумена.

Напомним, что ранее участник шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацария показал рельефный торс во время отдыха, вызвав восхищение поклонниц.

А еще, недавно мы рассказали с кем Иракли Макацария делиться своими секретами.

Кроме того, Иракли Макацария признался Маше Ефросининой в своих пикантных слабостях.