На це можна дивитися вічно: Іраклі Макацарія показав ідеальне тіло

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Зірка Холостяка пограв м'язами на камеру

Завидний наречений, зірка шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія опублікував відео з тренажерного залу, на якому показав серію вправ з своїх щоденних тренувань, які допомагають йому домагатися ідеальної спортивної форми.

Бізнесмен з Грузії Іраклі досить активний користувач Instagram і часто тішить шанувальників новими фото. Цього разу він показав не тільки привабливі фото свого тіла, а й цілий комплекс нескладних вправ, за допомогою яких, він працює над ним. Він бігає, стрибає, качає прес, підтягуються і використовують гирі та гантелі.

Відео: Іраклі Макацарія показав, як займається в спортивному залі (instagram.com/maqatsa)

У підписі до відео Іраклі Макацарія розповів, чому без занять у залі не уявляє свого життя.

"Тренування займають не малу частину мого дня, дають величезний заряд сил та енергії, тому без них я не уявляю своє життя. А якими видами тренувань ви віддаєте перевагу?" - запитав він у своїх підписників.

Шанувальники Іраклі активно включилися в розмову і розповіли про вправи і свої спортивні захоплення. А також просто прокоментували відмінну фізичну форму грузинського холостяка, і зізналися, що захоплюються тільки силою і красивим тілом шоумена.

Нагадаємо, що раніше учасник шоу "Танці з зірками" Іраклі Макацарія показав рельєфний торс під час відпочинку, викликавши захоплення шанувальниць.

А ще, нещодавно ми розповіли з ким Іраклі Макацарія ділитися своїми секретами.

Крім того, Іраклі Макацарія зізнався Маші Єфросиніной у своїх пікантних слабкостях.