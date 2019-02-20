Еталон краси: топ-5 секретів вічної молодості Сінді Кроуфорд

Насилу віриться, що культовій моделі 90-х виповнилося 53

Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля свое - не поверите - 53-летие! Супермодель 90-х - начала 2000-х вглядит в буквальном смысле безупречно.

"Когда люди спрашивают меня о секретах красоты, я им говорю, что секретов нет. Нужно просто высыпаться, пить много воды и не курить", – как-то сказала Синди Кроуфорд.

Что ж, с этим сложно поспорить. Но мы собрали и некоторые другие лайфхаки супермодели, которые позволяют ей в 53 года выглядеть так роскошно.

Питание

Время от времени Синди устраивает себе детоксикацию (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди придерживается здорового образа жизни, но без фанатизма. Так, режим 80/20, который применяют многие модели, ей подходит как нельзя лучше. Каждое свое утро она начинает со смузи, на обед может съесть салат с курицей, а на ужин часто выбирает рыбу жирных сортов с овощами. Кстати, их супермодель выращивает у себя на огороде. Знаменитость давно отказалась от пасты и мучного, но иногда может позволить себе пиццу. А еще любит суши – правда, с лимонным соком вместо соевого соуса.

Физические нагрузки

Безусловно, без физических нагрузок никак (фото: instagram.com/cindycrawford)

Как известно, Кроуфорд всегда фанатично следила за своей фигурой и всем советовала – кто из нас если не делал, то хотя бы слышал о комплексах упражнений от супермодели? Но сейчас главный принцип для нее – баланс. Да, она по-прежнему тренируется 5 раз в неделю, но умеет распределить время так, чтобы его хватило на семью, работу, друзей и хобби. И не станет расстраиваться, если по какой-то причине не сможет попасть в тренажерный зал. Она обожает делать самые базовые упражнения и не гоняется за модными направлениями. Приседания, выпады, упражнения для пресса – простые вещи порой работают лучше всего, убеждена модель. Еще она обожает йогу и иногда ходит на хайкинг.

Уход за собой

Солнцезащитный крем обязательно найдется в косметичке Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Разумеется, без этого пункта никуда. Модель регулярно посещает своего косметолога Тхуен Нгуен, в списке клиенток которого также значится Ума Турман, Натали Портман, Кети Перри и другие знаменитости. А также обожает рассказывать о своих любимых процедурах (одна из них – микродермабразия) и бьюти-продуктах. Так, в повседневном арсенале звезды всегда есть средства с гиалуроновой кислотой, кремы с солнцезащитными фильтрами, масла для тела и разнообразные маски. Еще она обожает совмещать спорт и бьюти-процедуры. К примеру, перед походом в спортзал можно нанести на волосы маску, а на стопы – увлажняющий крем, делится супермодель.

"Включенность"

Синди – одна из немногих звезд старшего поколения, кто чувствует дух времени, говорит на одном языке с молодым поколением и мгновенно улавливает все новые тренды. Так, она легко освоила соцсети, куда выкладывает много интересной информации, постит забавные селфи и вдохновляющие видео. Она любит посещать светские мероприятия со своей дочкой и много путешествует. Стареть некогда!

Отношение к себе

Прекрасная Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

Одно из главных правил Синди – любить себя и прислушиваться к своей интуиции, а не идти на поводу у того, что скажет общество. Если вы не хотите заниматься йогой, идите плавать. Не нравится, тогда найдите что-то еще, советует модель. Еще одно важный момент – относиться к себе менее критично. Да, вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы выглядеть наилучшим образом. Но при этом не стоит слишком серьезно относиться к возрасту и не драматизировать ситуацию, если что-то выходит из-под контроля. "Нужно научиться принимать свои недостатки, в том числе и морщинки, а не пытаться их скрыть любой ценой".

А вот так супермодель выглядела в молодости! (фото: instagram.com/cindycrawford)

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