Еще красивее! Ким Кардашьян удивила неожиданной сменой прически

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда снова сменила прическу

Ким Кардашьян обожает перемены в образе, и причесок это касается в первую очередь. Привычные всем темно-каштановые локоны она сменяла платиновыми, пробовала разную длину, накладные пряди и оттенки. А недавно звезда сделала удлиненное каре. Такую стрижку высоко оценили как фолловеры, так и модные критики различных порталов.

Впрочем, звезду не может надолго удовлетворить один стиль. Поэтому на выручку приходят парики. На днях Ким предстала в новом образе – длинные волосы мягкого шоколадного оттенка с модным вновь плавным переходом. Идеальное дополнение к луку – макияж в коричневых тонах. А еще – любимые очки звезды от Carolina Lemke. Вышло просто невероятно стильно!

Ким с новой прической (фото: instagram.com/kimkardashian)

Правда, уже спустя несколько часов она показала новую рекламную кампанию KKW Fragrance. В ней Ким снялась с длинными волнистыми черными волосами. Дополнили образ белое боди с высокими вырезами на бедрах и одним рукавом. Ким сидит верхом на огромном флаконе нового парфюма в форме губ и выглядит как всегда – невероятно сексуально и притягательно.

Ким, кажется, нашла свой идеальный оттенок (фото: instagram.com/maryphillips)

«Ознакомьтесь с моими историями, прямо сейчас я собираюсь открыть пресс-боксы @kkwfragrance! Три разных аромата, которые пахнут так вкусно! Red Lips – это роскошный белый цветочный, Pink Lips – солнечный кокос с цветочным мотивом, а Nude Lips – ванильно-янтарный мускус. Каждый запах такой сочный, что у меня нет других слов», – написала Ким под фото.

Напомним, для этой рекламной кампании Ким снялась вместе с младшей сестрой – самой богатой из сестер, Кайли Дженнер. На днях Ким раскрыла свой любимый аромат, а также упомянула фаворита 22-летней красотки Дженнер. «Фаворит Кайли – это нюдовая бутылка, я думаю, что моя розовая! Она «примеряла» мои духи вечно, поэтому этот коллаж – особенный, ведь я знаю, как сильно она любит этот процесс. Найти ее идеальный аромат было невозможно, поэтому мы сузили его до трех самых любимых! Kkwfragrance.com 23 августа», – добавила звезда, пригласив всех к покупкам в конце августа.