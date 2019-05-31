Експерт по схудненню спростувала міфи про популярні методи детокс

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим загрожують популярні детокс-методи

Багато модних методів очищення організму від шлаків і токсинів (детокс) не тільки не можна назвати корисними, але вони ще можуть завдати відчутної шкоди організму. Про це в Instagram розповіла експерт з правильного харчування і схуднення Катя Медушкина.

У гонитві за стрункістю будь-якою ціною можна здорово нашкодити собі. Існує чимало міфів про те, що чищення-детоксы здатні позбавити організм від шлаків, токсинів і прискорити процес схуднення. Але чи це так? Експерт розглянула найпоширеніші способи детоксу і розповіла про їх побічні ефекти.

Промивання солоною водою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Методика" полягає в тому, що потрібно випити багато солоної води, після чого зробити спеціальні вправи.

Насправді, в кишечнику не накопичується нічого, що потрібно було б очищати таким варварським методом. Все, чого ви доб'єтеся - зневоднення, діарея, нудота. До того ж нашкодите корисній мікрофлорі.

Чистка олією і лимонним соком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви захочете вивести камені з жовчного міхура таким чином, з вас справді щось вийде.

Але якщо зробити хімічний аналіз отриманого, виявиться, що це...мило. Олеїнова кислота + лимонний сік (там багато калію) + луг. Нагріваючись в травній системі до температури організму, складові перетворюються в грудочки, які "видають себе за камені. До речі, справжні камені при цьому залишаться на місці. ⠀

Чистка активованим вугіллям

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не дивно, що люди легко ведуться на цю маркетингову прийом. Адже вугілля є абсорбентом і застосовується в традиційній медицині. ⠀

Але застосовується екстрено і разово! При отруєннях, наприклад. Якщо приймати вугілля довго, то воно очистить вас не тільки від "шкідливого", але і від корисного.

За словами експерта, єдина потрібна чистка - це чищення холодильника від харчового сміття. Якщо ви харчуєтеся раціонально і збалансовано, додатково очищати організм немає від чого.

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