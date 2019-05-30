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Харчування після 30 років: дієтолог перерахувала "небезпечні" продукти

Lite » Їжа 30.05.2019 - 08:54
Харчування після 30 років: дієтолог перерахувала "небезпечні" продукти
Ілюстративне фото (pexels.com)

Їх споживання потрібно максимально скоротити

З віком в організмі відбувається безліч природних змін. Змінюються обмінні процеси, гормональний фон, робота внутрішніх органів. Сповільнюється клітинний обмін, в результаті якого підтримувати красу стає все складніше. В результаті, для підтримання здоров'я і гарного самопочуття після 30 років важливі зміни в раціоні.

Популярний дієтолог Олена Кален розкрила на своїй сторінці в Instagram список "небезпечних" продуктів, вживання яких слід скоротити.

1. Ковбасні вироби.

У оброблене м'ясо часто додають величезну кількість жиру, солі та барвника. Постійне вживання цих продуктів з часом може викликати серйозні порушення в роботі нирок і печінки, а також негативно позначитися на еластичності шкіри.

Харчування після 30 років: дієтолог перерахувала &quot;небезпечні&quot; продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Здобна випічка.

Булочки, пиріжки і білий хліб мають високий глікемічний індекс, який безпосередньо впливає на рівень глюкози в крові. Стрибки глюкози в організмі можуть призвести до розвитку цукрового діабету. Крім цього, дріжджі викликають здуття живота і погіршують роботу кишечника.

3. Фаст-фуд.

Ближче до 30 років калорії з бургера і картоплі фрі неминуче відкладаються в боки. Також варто відмовитися від їжі швидкого приготування через велику кількість солі і трансжирів. Їх надлишок порушує водний баланс, викликає набряки і негативно відбивається на шкірі.

Харчування після 30 років: дієтолог перерахувала &quot;небезпечні&quot; продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Газовані напої.

В них міститься фосфорна кислота — ворог № 1 для кісткової тканини. Ця кислота захоплює кальцій і магній, вимиває їх з організму, збільшуючи ризик виникнення остеопорозу.

5. Молоко.

У молоці міститься лактоза, яка не так просто засвоюється в зрілому віці. В неперетравленому вигляді лактоза може викликати гази і здуття живота.

Харчування після 30 років: дієтолог перерахувала &quot;небезпечні&quot; продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Макієнко Наталія поділилася правилами сполучуваності продуктів і розповіла, з чим можна їсти ягоди.

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