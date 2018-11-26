Їжа від зморшок: продукти, які зроблять обличчя гладким і красивим

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Омега-3 і омега-6 обов'язково повинні бути присутніми в раціоні

Щоб зморшки не турбували ще довгий час, досить додати в раціон омега-3 і омега-6. Хоча б раз в тиждень важливо їсти рибу, а з продуктів рослинного походження вживати гарбузове насіння, шпинат і рослинні масла.

Горіхи

Коензим Q10, вітамін Е — речовини, які прискорюють процеси регенерації і живлення клітин шкіри. Саме тому вони так часто зустрічаються в складі антивікових продуктів. Фахівці називають горіхи продуктом вічної молодості, оскільки вони містять і коензим Q10, вітамін Е. Правда, горіхи дуже калорійні, тому занадто захоплюватися ними не варто. Для шкіри обличчя цілком вистачить 50 г мигдалю, кеш'ю, фундука або волоських горіхів три рази на тиждень.

Червоні і оранжеві овочі та фрукти

Щоб колір обличчя завжди радував око, фахівці рекомендують їсти більше червоних і оранжевих овочів і фруктів. Морква, перець, помідори, гарбуз, абрикоси — в цих продуктах велику кількість бета-каротину, який відповідає за оновлення клітин шкіри. До речі, входить до складу багатьох антиэйдж-кремів ретинол, він же вітамін А, що утворюється в нашому організмі саме з каротину.

Риба

Також у раціоні обов'язково повинні бути присутніми дві важливі поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6. Без них нікуди! Хоча б раз на тиждень треба їсти рибу. З продуктів рослинного походження корисні гарбузове насіння, шпинат і рослинні олії, особливо мигдальне і льняне.

Цитрусові

Колаген — білок, який синтезується клітинами шкіри, відповідає за її пружність і еластичність. В молодості підтримувати шкіру пружною досить просто: руйнуються колагенові волокна швидко заміщаються новими. А от з віком цей процес відбувається набагато повільніше. Як наслідок — в'ялість шкіри і поява зморшок. А найкращий стимулятор колагену — це вітамін С. міститься в цитрусових, ківі, шипшині, червоному перці, обліписі і петрушці.

Нагадаємо, включення певних продуктів харчування в раціон в зимовий період допоможе зберегти здоров'я і хороше самопочуття. Вони допоможуть організму адаптуватися до погодних умов, що є для нього серйозним стресом. Дієтолог розповіла, на які продукти слід налягати взимку.

Зазначимо, що дієтолог розповіла чому не можна виключати макарони з раціону. Фус стверджує, що при спробах нормалізувати вагу, люди виключають макарони зі свого раціону. Хоча, насправді, є макарони, які не відносяться до розряду "шкідливого мучного". Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти розповіли, ніж "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу овочів з макисмуму значно менше схильні до стресів, ніж тим, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція чи ні однієї.

Відео: РБК-Україна