Домашні патчі під очі проти втоми і зморшок: результат вас вразить

Після застосування шкіра навколо очей буде виглядати дуже гладкою і свіжою
Очі – дзеркало душі, що є однією з причин, чому жінки по всьому світу дуже дбайливо ставляться до цієї лицьової зоні. Шкіра навколо них досить делікатна і чутлива, схильна до сухості, що призводить до передчасного утворення зморшок. До того ж цьому сприяє активна міміка, адже під час примруження або посмішок м'язи в цій області активно задіяні. Більш того, багато стикаються з цією проблемою у зв'язку з віковими змінами, що стає каталізатором, якщо не основною причиною появи зморшок.
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Маски від зморшок — необхідний і ефективний догляд за шкірою. Практично кожна жінка намагається використовувати недорогі і перевірені рецепти краси вдома. Одним з таких і поділилася б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог" - патчі під очі можна зробити і самостійно.
Касторова олія і вітамін Е, завдяки своїм лікувальним і зволожуючим властивостям використовуються для приготування маски в області навколо очей. Вони мають виражений антиоксидантний ефект, що сприяє швидкому розгладженню зморшок, допомагають повернути тонус чутливій зоні, покращують колір шкіри навколо очей.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Всі компоненти змішати до однорідного стану.
В отриманій суміші змочити ватяні диски, покласти на очі, витримати 15 хвилин, змити теплою водою.
Процедуру проводити в положенні лежачи.
Застосування: 3 рази в тиждень.
Курс: 1 місяць.
В результаті застосування маски шкіра навколо очей буде виглядати дуже гладкою і свіжою. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
Ранше лікар-дерматолог дала поради, що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці.