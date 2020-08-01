Домашні патчі під очі проти втоми і зморшок: результат вас вразить

Ілюстративне фото (pexels.com)

Після застосування шкіра навколо очей буде виглядати дуже гладкою і свіжою

Очі – дзеркало душі, що є однією з причин, чому жінки по всьому світу дуже дбайливо ставляться до цієї лицьової зоні. Шкіра навколо них досить делікатна і чутлива, схильна до сухості, що призводить до передчасного утворення зморшок. До того ж цьому сприяє активна міміка, адже під час примруження або посмішок м'язи в цій області активно задіяні. Більш того, багато стикаються з цією проблемою у зв'язку з віковими змінами, що стає каталізатором, якщо не основною причиною появи зморшок.

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Маски від зморшок — необхідний і ефективний догляд за шкірою. Практично кожна жінка намагається використовувати недорогі і перевірені рецепти краси вдома. Одним з таких і поділилася б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог" - патчі під очі можна зробити і самостійно.



Касторова олія і вітамін Е, завдяки своїм лікувальним і зволожуючим властивостям використовуються для приготування маски в області навколо очей. Вони мають виражений антиоксидантний ефект, що сприяє швидкому розгладженню зморшок, допомагають повернути тонус чутливій зоні, покращують колір шкіри навколо очей.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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1 ст. л. молока.

5 крапель рідкого вітаміну Е.

10 крапель касторової олії.

0,5 ч. л. картопляного крохмалю.

Ватяні диски.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Всі компоненти змішати до однорідного стану.

В отриманій суміші змочити ватяні диски, покласти на очі, витримати 15 хвилин, змити теплою водою.



Процедуру проводити в положенні лежачи.



Застосування: 3 рази в тиждень.

Курс: 1 місяць.



В результаті застосування маски шкіра навколо очей буде виглядати дуже гладкою і свіжою. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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