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Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути

Lite » Краса 07.07.2020 - 08:37
Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які методи зниження ваги не працюють

Зараз в мережі можна знайти безліч рекомендацій по зниженню ваги, в яких легко заплутатися і загубитися. Щоб трохи полегшити вам завдання, дієтолог Олена Бойко перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 найбільш неефективних способів схуднути, яким слідувати не варто.

Доведено поколіннями тих, що худнуть, а також фундаментальними дослідженнями.

1. Дієти "для схуднення"

Будь-які. "А що ви думаєте про японську?", "А про 6 пелюсток", "А про Дюка"? - фаворити серед питань. Відповідаю: забудьте.
Якщо довше, то дієта

  • захід короткочасний
  • гальмує обмін речовин ("гудбай м'язи")
  • обмежує необхідний рівень поживних речовин

Результати будуть:

  • короткочасними. повернення до нічних пельменів з майонезом швидко нівелює скинуте непосильною працею.
  • сумнівними. вода і м'язи підуть, жир залишиться. Навряд чи задумкою було тіло у вигляді холодцю і надбавка нових кг

Наслідки - сумними, аж до серйозних захворювань.

2. Низькокалорійне харчування з великим дефіцитом багато хто чомусь теж звуть "ПП"

Поспішаю вас засмутити. Якщо ви виключили вуглеводи, не добираєте жирів і «сидите» на 800 ккал в день, ваше харчування до здорового відношення не має. Нехай раціон хоч тричі складається з грудки і брокколі. Підсумки ті ж, що і в п. 1. А видертися з низькокалорійною ями непросто ще й психологічно.

Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. Диво-пігулки, Бади для схуднення.

В кращому випадку схудне гаманець, в гіршому угроблять здоров'я. Якби людство винайшло таблетку від ожиріння, люди припинили б від нього вмирати, а фітнес-зали перекваліфікувалися в виробництва магічних порошків

4. Харчова плівка НА тренуванні.

З тим же успіхом можна повалятися на пляжі, запевняючи, що це, як масло на сковороді, "топиться" жир. Спалити жир, обмотавшись пакетом, неможливо. А заробити зневоднення або перегрів внутрішніх органів цілком. Хто не вірить, загуглите "ліполіз" або "механізм жіросжіганія".

5. Процедури типи масажів, обгортань не працюють БЕЗ відповідного харчування.

Апарат LPG не вижене відкладення, якщо після з'їсти булочку. Обгортання подарують шовковисту шкіру, але над талією р-ра XS доведеться потрудитися.

Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, як перестати заїдати стресові ситуації.

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Автор: Lite

Теги Новини України схудненнядієтолог
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