Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які методи зниження ваги не працюють

Зараз в мережі можна знайти безліч рекомендацій по зниженню ваги, в яких легко заплутатися і загубитися. Щоб трохи полегшити вам завдання, дієтолог Олена Бойко перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 найбільш неефективних способів схуднути, яким слідувати не варто.

Доведено поколіннями тих, що худнуть, а також фундаментальними дослідженнями.

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1. Дієти "для схуднення"

Будь-які. "А що ви думаєте про японську?", "А про 6 пелюсток", "А про Дюка"? - фаворити серед питань. Відповідаю: забудьте.

Якщо довше, то дієта

захід короткочасний

гальмує обмін речовин ("гудбай м'язи")

обмежує необхідний рівень поживних речовин

Результати будуть:

короткочасними. повернення до нічних пельменів з майонезом швидко нівелює скинуте непосильною працею.

сумнівними. вода і м'язи підуть, жир залишиться. Навряд чи задумкою було тіло у вигляді холодцю і надбавка нових кг

Наслідки - сумними, аж до серйозних захворювань.

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2. Низькокалорійне харчування з великим дефіцитом багато хто чомусь теж звуть "ПП"

Поспішаю вас засмутити. Якщо ви виключили вуглеводи, не добираєте жирів і «сидите» на 800 ккал в день, ваше харчування до здорового відношення не має. Нехай раціон хоч тричі складається з грудки і брокколі. Підсумки ті ж, що і в п. 1. А видертися з низькокалорійною ями непросто ще й психологічно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Диво-пігулки, Бади для схуднення.

В кращому випадку схудне гаманець, в гіршому угроблять здоров'я. Якби людство винайшло таблетку від ожиріння, люди припинили б від нього вмирати, а фітнес-зали перекваліфікувалися в виробництва магічних порошків

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4. Харчова плівка НА тренуванні.

З тим же успіхом можна повалятися на пляжі, запевняючи, що це, як масло на сковороді, "топиться" жир. Спалити жир, обмотавшись пакетом, неможливо. А заробити зневоднення або перегрів внутрішніх органів цілком. Хто не вірить, загуглите "ліполіз" або "механізм жіросжіганія".

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5. Процедури типи масажів, обгортань не працюють БЕЗ відповідного харчування.

Апарат LPG не вижене відкладення, якщо після з'їсти булочку. Обгортання подарують шовковисту шкіру, але над талією р-ра XS доведеться потрудитися.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite