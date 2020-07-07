Не роби так: дієтолог назвала 5 найбільш неефективних способів схуднути

Експерт розповіла, які методи зниження ваги не працюють
Зараз в мережі можна знайти безліч рекомендацій по зниженню ваги, в яких легко заплутатися і загубитися. Щоб трохи полегшити вам завдання, дієтолог Олена Бойко перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 найбільш неефективних способів схуднути, яким слідувати не варто.
Доведено поколіннями тих, що худнуть, а також фундаментальними дослідженнями.
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1. Дієти "для схуднення"
Будь-які. "А що ви думаєте про японську?", "А про 6 пелюсток", "А про Дюка"? - фаворити серед питань. Відповідаю: забудьте.
Якщо довше, то дієта
Результати будуть:
Наслідки - сумними, аж до серйозних захворювань.
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2. Низькокалорійне харчування з великим дефіцитом багато хто чомусь теж звуть "ПП"
Поспішаю вас засмутити. Якщо ви виключили вуглеводи, не добираєте жирів і «сидите» на 800 ккал в день, ваше харчування до здорового відношення не має. Нехай раціон хоч тричі складається з грудки і брокколі. Підсумки ті ж, що і в п. 1. А видертися з низькокалорійною ями непросто ще й психологічно.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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3. Диво-пігулки, Бади для схуднення.
В кращому випадку схудне гаманець, в гіршому угроблять здоров'я. Якби людство винайшло таблетку від ожиріння, люди припинили б від нього вмирати, а фітнес-зали перекваліфікувалися в виробництва магічних порошків
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4. Харчова плівка НА тренуванні.
З тим же успіхом можна повалятися на пляжі, запевняючи, що це, як масло на сковороді, "топиться" жир. Спалити жир, обмотавшись пакетом, неможливо. А заробити зневоднення або перегрів внутрішніх органів цілком. Хто не вірить, загуглите "ліполіз" або "механізм жіросжіганія".
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5. Процедури типи масажів, обгортань не працюють БЕЗ відповідного харчування.
Апарат LPG не вижене відкладення, якщо після з'їсти булочку. Обгортання подарують шовковисту шкіру, але над талією р-ра XS доведеться потрудитися.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Автор: Lite