Не делай так: диетолог назвала 5 самых неэффективных способов похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какие методы снижения веса не работают

Сейчас в сети можно найти великое множество рекомендаций по снижению веса, в которых легко запутаться и потеряться. Чтобы немного облегчить вам задачу, диетолог Елена Бойко перечислила на своей странице в Instagram 5 самых неэффективных способов похудеть, которым следовать не стоит.

Доказано поколениями худеющих, а также фундаментальными исследованиями.

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1. Диеты "для похудения"

Любые. "А что вы думаете про японскую?", "А про 6 лепестков", "А про Дюкана"? - фавориты среди вопросов. Отвечаю: забудьте.

Если длиннее, то диета

мероприятие кратковременное

тормозит обмен веществ ("гудбай мышцы")

ограничивает необходимый уровень питательных веществ

Результаты будут:

кратковременными. возврат к ночным пельменям с майонезом быстро нивелирует сброшенное непосильным трудом.

сомнительными. вода и мышцы уйдут, жир останется. Вряд ли задумкой было тело в виде холодца и прибавка новых кг

Последствия - печальными, вплоть до серьёзных заболеваний.

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2. Низкокалорийное питание с большим дефицитом многие почему-то тоже зовут "ПП"

Спешу вас огорчить. Если вы исключили углеводы, не добираете жиров и «сидите» на 800 ккал в день, ваше питание к здоровому отношения не имеют. Пусть рацион хоть трижды состоит из грудки и брокколи. Итоги те же, что и в п.1. А выкарабкаться из низкокалорийной ямы непросто ещё и психологически.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. Чудо-пилюли, БАДы для похудения.

В лучшем случае похудеют кошелёк, в худшем угробят здоровье. Если бы человечество изобрело таблетку от ожирения, люди прекратили бы от него умирать, а фитнес-залы переквалифицировались в производства магических порошков

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4. Пищевая плёнка НА тренировке.

С тем же успехом можно поваляться на пляже, уверяя, что это, как масло на сковороде, "топится" жир. Сжечь жир, обмотавшись пакетом, невозможно. А заработать обезвоживание или перегрев внутренних органов вполне. Кто не верит, загуглите "липолиз" или "механизм жиросжигания".

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5. Процедуры типа массажей, обёртываний не работают БЕЗ соответствующего питания.

Аппарат LPG не изгонит отложения, если после слопать булку. Обертывания подарят шелковистую кожу, но над талией р-ра XS придётся потрудиться.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Автор: Lite