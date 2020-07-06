Як харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала основні правила харчування в спекотну пору року

Коли на вулиці стоїть спека, а стовпчик термометра швидко повзе вгору, різко підвищується споживання води і фруктів, а ось про важку і жирну їжу забуваєш сам собою. Про особливості харчування в літній період розповіла в Instagram дієтолог Анна Орєхова.

Експерт озвучила топ-5 порад, як харчуватися і організувати своє меню в теплу пору року.

Не забувайте пити воду. А скільки? Скільки хочеться! Якщо вам не хочеться пити саме воду, зробіть смачний морс або лимонад з натуральних фруктів і ягід, тим більше вони зараз дуже навіть доступні. Ми також враховуємо і решту рідини чай/кава і т.д, але намагаємося уникати напої з доданим цукром. Якщо йдете на прогулянку/в магазин, беріть з собою пляшку води, тоді точно не забудете її допити, щоб не носити з собою.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Включайте в раціон сезонні овочі, фрукти і ягоди. Готуйте більше салатів, тушкуйте, запікайте, додайте ягоди на перекус, вони чудово замінять солодке.

Робіть основні прийоми легше, якщо вам хочеться. Салат з йогуртом замість майонезу, запечене м'ясо замість смаженого, легка вечеря замість повноцінної, 3 прийому їжі замість 5 і тд. Все це можна і потрібно робити, якщо влітку вам хочеться їсти менше.

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Додавайте комфортний для вас вид фізичної активності. Гуляйте, бігайте, плавайте, катайтеся на велосипеді, йога, фітнес, силові тренування або просто прибирання бвдома підуть на користь, якщо це для вас в радість.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Слідкуйте за своїм травленням, мікрофлорою і активно тримайте ритм зсередини. Раджу не забувати, що головні друзі мікрофлори - пробіотики, варто регулярно вживати продукти, в яких вони є.

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Автор: Lite