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Як харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

Lite » Їжа 06.07.2020 - 08:37
Як харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала основні правила харчування в спекотну пору року

Коли на вулиці стоїть спека, а стовпчик термометра швидко повзе вгору, різко підвищується споживання води і фруктів, а ось про важку і жирну їжу забуваєш сам собою. Про особливості харчування в літній період розповіла в Instagram дієтолог Анна Орєхова.

Експерт озвучила топ-5 порад, як харчуватися і організувати своє меню в теплу пору року.

Не забувайте пити воду. А скільки? Скільки хочеться! Якщо вам не хочеться пити саме воду, зробіть смачний морс або лимонад з натуральних фруктів і ягід, тим більше вони зараз дуже навіть доступні. Ми також враховуємо і решту рідини чай/кава і т.д, але намагаємося уникати напої з доданим цукром. Якщо йдете на прогулянку/в магазин, беріть з собою пляшку води, тоді точно не забудете її допити, щоб не носити з собою.

Як харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Включайте в раціон сезонні овочі, фрукти і ягоди. Готуйте більше салатів, тушкуйте, запікайте, додайте ягоди на перекус, вони чудово замінять солодке.

Робіть основні прийоми легше, якщо вам хочеться. Салат з йогуртом замість майонезу, запечене м'ясо замість смаженого, легка вечеря замість повноцінної, 3 прийому їжі замість 5 і тд. Все це можна і потрібно робити, якщо влітку вам хочеться їсти менше.

Додавайте комфортний для вас вид фізичної активності. Гуляйте, бігайте, плавайте, катайтеся на велосипеді, йога, фітнес, силові тренування або просто прибирання бвдома підуть на користь, якщо це для вас в радість.

Як харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Слідкуйте за своїм травленням, мікрофлорою і активно тримайте ритм зсередини. Раджу не забувати, що головні друзі мікрофлори - пробіотики, варто регулярно вживати продукти, в яких вони є.

Раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, як перестати заїдати стресові ситуації.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
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