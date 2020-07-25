Що робити, щоб волосся не сіклося: ефективні поради б'юті-блогера

Проблема ламкого волосся і особливо посічених кінчиків знайома багатьом жінкам. Нутриціолог, фітнес тренер і б'юті-блогер Олена перерахувала на своїй сторінці в Instagram дієві правила, які допомогли їй впоратися з цією проблемою і підтримувати свою шевелюру в прекрасному стані, а також набагато рідше звертатися до перукаря.

"Був такий період, коли кінчики доводилося "освіжати" кожен місяць і вони все одно роздвоювалися, ламалися, сіклися. Коротше, про красу не йшло мови. З того моменту пройшло 12 років і за 12 років у мене більше не було проблеми, щоб кінчики ламалися, роздвоювалися і інше", - зазначила експерт по красі.



Ці способи вона відкрила методом проб і помилок:



1. Змиритися з прикрою висновком: якщо кінчики почали сіктися, роздвоюватися, склеїти їх, на жаль, не вийде. Потрібно відстригати, інакше стане і правда гірше.



Зістригла свої останні посічені гарячими ножицями 12 років тому! Тепер на регулярній основі "освіжую" з раз в 6-8 місяців. Дуже важливо, щоб майстер працював з ними на регулярній основі, а не тримав вперше, інакше ефект може бути зворотним.



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Спосіб, як захищати кінчики перед миттям: заздалегідь наносимо на них кондиціонер або бальзам, а потім миємо голову.



3. ЗАВЖДИ! Ще раз ЗАВЖДИ наношу на них масло з термозахистом, навіть якщо не передбачається сушка феном. Зовнішні чинники теж так собі. Але про них нижче.



4. До речі, я НІКОЛИ не сушу кінчики феном. Тільки коріння волосся до середини, кінчики залишаються недоторканими, хіба що можу пройтися холодним повітрям.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Гребінець: у мене тільки tangle teezer salon élite і wet detangler: єдині, які не деруть їх.



6. Помітила, що після купання в морі або басейні волосся теж псується, тому намагаємося максимально швидко вимити його зволожуючим або живильним шампунем + кондиціонер, якщо басейн на регулярній основі - ШГО (шампунь глибокого очищення) раз в 2 тижні.



7. Ну і не забуваємо його захищати від зовнішнього впливу: якщо йдемо в баню - фетровий капелюх або рушник на голову, солярій - теж шапочка, зима і мороз, хвіст під куртку чи шапку. Від палючого сонця теж по можливості сховати.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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