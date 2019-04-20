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Що робити при ламкості і випадінні волосся: поради дієтолога

Lite » Краса 20.04.2019 - 15:57
Що робити при ламкості і випадінні волосся: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася рекомендаціями, як поліпшити якість і красу волосся

Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова розповіла на своїй сторінці в Instagram, які можуть бути причини проблем з волоссям - ламкості, сильного випадання, ранньої сивини та інших, з якими зараз стикається чимало дівчат. Тепер же вона дала поради та рекомендації, як можна зарадити ситуації.

При цьому, як зазначила експерт, працювати над цим, найімовірніше, доведеться не один місяць.

Що потрібно зробити при поганій якості волосся:

Почати зі свого харчування і дієти.

Максимально збалансувати меню, забути про веганство і різні обмежувальні раціони. Вам потрібна достатня кількість білка і максимальна кількість нутрієнтів з їжі (наскільки це можливо).

Що робити при ламкості і випадінні волосся: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вилікувати шлунково-кишковий тракт.

Заповнити недостатність його функції. Підвищити рівень соляної кислоти (якщо необхідно), налагодити відтік жовчі, підтримати ферментами підшлункову (якщо необхідно). Створити умови для засвоєння нутрієнтів.

Перевірити щитовидну залозу, як мінімум здати ТТГ і аналіз на йод.

Заповнення дефіциту йоду та робота зі зниженою функцією ЩЗ - починаючи від дієти і сну, закінчуючи дефіцитом селену, вітамінів групи В, вітаміну Д, заліза.

Залізодефіцит, як часта жіноча проблема - перевірити сироваткове залізо, феритин.

Додати в раціон омега 3. Перевірити вітамін Д, цинк. Якщо волосся рано сивіє - перевірити мідь.

Бувають випадки, коли при правильній нутрієнтній підтримці сивина, що тільки почалася,  стає оборотною. І відростає звичайне волосся. Можна здати аналіз волосся на всі мікроелементи, картина буде наочною.

Що робити при ламкості і випадінні волосся: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Попрацювати зі стресом (знайти свій спосіб управління стресом) і обмежити токсичні навантаження на свій організм.

Що робити при ламкості і випадінні волосся: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо знайшли інсулінорезистентність - спеціальна дієта і спосіб життя.

Нагадаємо, дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, як правильно поєднувати продукти, щоб не нашкодити організму.

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