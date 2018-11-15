Безглютенова дієта: які переваги і недоліки вона в собі таїть

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Практично не впливає на вагу, однак має інші переваги

Вчені пояснили, як працює безглютенова дієта. Нове дослідження виявило нові, раніше невідомі механізми ефективності безглютенової дієти. Про це інформує Daily Mail.

Експерти стверджують, відсутність глютену у раціоні лише незначно впливає на вагу, що явно йде не на користь подібного раціону. Однак, за словами дієтологів, є і позитивні моменти.

Основним плюсом є те, що дієта замінює пшеницю, жито і інші зерна овочами, коричневим рисом, кукурудзою. Ці продукти збільшують популяцію "хороших" бактерій в кишечнику і запобігають запаленню, а також розвитку деяких захворювань.

Нова наукова робота проаналізувала дані 60 здорових данців середнього віку. Їх розділили на дві групи: перша група дотримувалася восьмитижневої безглютенової дієти, а інша - з високим вмістом клейковини.

Виявилося, дієта з низьким вмістом глютену впливає на помірні зміни мікробів кишечника і зменшує здуття і дискомфорт у животі. Також дієта з низьким вмістом глютену багата клітковиною, яка викликає зміни в структурі і функціях кишкової екосистеми бактерій і призводить до поліпшення в роботі всього шлунково-кишкового тракту.

До речі, дієтолог розповіла українцям про монодієти. Експерт стверджує, що це один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів.

Раніше ми писали про те, що експерт розповіла, як зберегти максимальну кількість вітамінів в продуктах після їх приготування.

А також ми розповідали про те, що фахівці розвінчали міфи про корисність популярних дитячих продуктів.

Відео: РБК-Україна