Аніта Луценко розповіла, чи можна пити алкоголь під час схуднення

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Зірковий тренер і експерт по правильному харчуванню розкрила секрет, чому від алкоголю товстіють

Шкоду алкоголю для здоров'я відома і вивчена вже давно, але популярний український тренер і ведуча шоу про схуднення Аніта Луценко розповіла, що етанол ще й ворог красивої фігури. Вона докладно розповіла, як впливає алкоголь на метаболізм, мозок і м'язи людини не даючи навіть самим завзятим схуднути і домогтися гарних результатів в спортивному залі.

Вплив на метаболізм

Крім білків, жирів і вуглеводів, існує ще й четверта поживна речовина — алкоголь, і він теж є джерелом енергії, однак, його калорії організму запасати складно. В ідеалі тіло віддає перевагу ці калорії відразу витрачати. Перемикаючись на переробку алкоголю, організм відволікається від таких же функцій щодо білків, жирів і вуглеводів. При цьому вживання алкоголю підвищує апетит, що також впливає на метаболізм.

Фото: (pixabay.com)

Вплив на мозок

Побічною реакцією при вживанні алкоголю є синтез дофаміну — гормону задоволення (який надалі і призводить до залежності), і змушує тіло розслабитися. Однак, це йде всупереч фізичним процесам в цей момент — рівень стресового гормону кортизолу різко підвищується, і організм перемикається в режим активної боротьби з алкоголем (з токсичною речовиною), направляючи на це будь-які наявні резерви.

Фото: (pixabay.com)

Калорійність алкоголю

В одному грамі алкоголю трохи менше калорій, ніж в 1 грамі жиру — 7 і 9 відповідно, якщо це солодкі напої (вино, лікер, настоянка), які можуть містити цукор, то калорійність їх на порядок вище. Однак підсумкову калорійність та енерговитрати, які будуть необхідні організму на його переробку точно розрахувати дуже проблематично і в цьому криється ще одна підступність напою.

Фото: (pixabay.com)

Чому від алкоголю товстіють?

Насамперед від алкоголю поправляються, тому що він навіть у невеликих дозах дуже сильно впливає на обмін речовин (процеси жіроспалювання може блокуватися на 6-9 годин) і навіть на дієті на цей час організм перестає худнути. Крім того, підвищується апетит і бажання їсти все без розбору зростає. В кінцевому підсумку алкоголь призводить до збільшення запасів внутрішнього жиру і до розвитку ожиріння.

Фото: (pixabay.com)

Вплив на м'язи

Алкоголь вкрай негативно впливає і на процеси синтезу амінокислот в організмі, змушуючи м'язи буквально руйнуватися для синтезу нових амінокислот, щоб заповнити їх недолік. Крім того, алкоголь сильно зневоднює м'язи.

Фото: (pixabay.com)

Вживання алкоголю на дієті

Дія алкоголю на жирові запаси нагадує "роботу" ще одного ворога схуднення - швидких вуглеводів. У присутності етанолу в крові організм намагається якомога швидше вивести зайву енергію в жир, одночасно з цим блокуючи будь-які процеси жіросжіганія. Іншими словами, під час вживання алкогольних напоїв тіло може виключно товстіти, що б ви не робили.



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