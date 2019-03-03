Їж і худни: фітнес-тренер розповіла про небезпеку обмеженого харчування

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Експерт дала чіткі рекомендації щодо правильного харчування для бажаючих схуднути

Фанатичне і нездорове захоплення дієтами і постійні жорсткі обмеження в харчуванні здатні істотно підірвати здоров'я, саме тому варто не робити насилля над організмом, а навчиться правильно і регулярно харчуватися. Про це в Instagram написала профессіоналний фітнес-тренер Юлія Богдан.

Експерт зазначила, що морити себе голодом і урізати порції стало страшною даниною моді, а такі експерименти є справжнім стресом для здоров'я і чреваті серйозними наслідками.

"Дівчата настільки захоплюються своїм тілом, що схуднення, їжа, точніше її контроль, - стають головним сенсом життя. Страх щось з'їсти, щоб набрати, щоденні зважування, улаштування собі жорстких разгрузов, якщо на вагах плюс. Від усього цього постійний стрес (його ж і так в житті вистачає, навіщо собі ще додатково влаштовувати екзекуції). Дівчаточка! Зупиніться! Перестаньте мучити голодом своє тіло. Слухайте себе! Вчіться не контролювати їжу, а навпаки привчайте себе правильно, регулярно їсти! Всі, у кого багато зайвої ваги - мало їдять здорової їжі!" - емоційно звернулася до підписників фахівець.

Фото: Юлія Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Вона також поділилася основними правилами здорового раціону, яких слід дотримуватися для досягнення бажаного результату без шкоди для організму.

Розмір порцій 350-500 г за прийом, не менше!

3 прийоми на день обов'язково!

На тарілці повинні бути білки, жири і вуглеводи!

У кожному прийомі їжі овочі/ягоди або фрукти.

Кожен раз, коли їмо, аналізуйте - це принесе вам користь, наповнить ваше тіло енергією чи ні. Одне яблучко не задовольнить запити організму, тому через півгодини знову захочеться їсти!

"Красива, струнка фігура - це багато сил, багато енергії, натхнення, красива шкіра, жіночні форми, а не синці під очима, занепад сил, небажання щось робити, і постійний контроль ваги та їжі. Здоровий спосіб життя - це жити в задоволення. Вдосконалюватись заради здоров'я, а не всупереч!" - наголосила тренер.

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