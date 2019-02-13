Аніта Луценко показала, як прибрати в'ялий живіт і підтягти м'язи рук (відео)

Для виконання вправи потрібен тільки фітнес-килимок і ваше бажання

Анита Луценко продолжает "испытание" полезным вызовом "14 дней без сладкого". Напомним, что все просто: известная фитнес-тренер предложила своим подписчикам отказаться от употребления сладкого на две недели. Параллельно с этим Луценко ежедневно делится различными лайфхаками и упражнениями, которые помогут легче перенести резкий отказ и более эффективно похудеть в период челленджа.

На второй день испытания Луценко только попросила пройти 10 тыс. шагов. Объяснив, что это минимальное требование для нормального функционирования тела.

"Если вы не шевелитесь и еще едите регулярно сладкое, то нет смысла вообще удивляться лишнему на боках! Это логичнее дальше некуда!" — говорит Луценко.

А вот на третий день фитнес-тренер предлагает укрепить мышцы живота, спины и рук. Для этого Луценко записала короткое видеоупражнение — планка-горка. Выполнять его нужно по 3 подхода (по 20 раз). Как обычно, перед началом активной тренировки следует самостоятельно размяться хотя бы пару минут.

Планка-горка — упражнение от Аниты Луценко (виидео: instagram.com/anitasporty)

Кстати, это упражнение вы вполне можете чередовать вместе с другим упражнением от Аниты — приседания на стул, которые помогут сделать стройные ножки и упругие ягодицы. Выполнять его также следует по 3 подхода по 20 приседаний. Между подходами делайте перерыв — 20 секунд.

Также напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что можно есть при отказе от сладкого. Фитнес-тренер подчеркнула, что многие, прекратив есть сладкое, столкнуться с проблемой — " а что тогда вообще можно есть".