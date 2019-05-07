Аніта Луценко детально пояснила, як розрахувати денну норму кілокалорій

Скільки потрібно вживати калорій в день, щоб бути здоровим і підтягнутим? На це популярне питання вирішила детально відповісти українська фітнес-тренер Аніта Луценко. При цьому Луценко неодноразово повторювала – вона проти фанатичного щоденного підрахунку і обмеження в певних продуктах. У всьому необхідно дотримуватися гармонії. І все ж певні речі щодо свого здоров'я необхідно знати кожному.

Так, на своїй instagram-сторінці Аніта Луценко опублікувала серію різних підрахунків, які необхідно провести.

Також Луценко пояснює, як приблизно дізнатися денну норму в калоріях.

Розрахунок БОВ

По-перше, вам необхідно розрахувати свій базовий обмін речовин.

"Це кількість енергії, необхідна (у спокої) для роботи мозку, підтримання температури тіла, перетравлення їжі і. т. д. Враховуючи стать, вагу, ріст і вік", - пояснює Аніта.

До отриманої цифри додайте коефіцієнт рівня фізичної активності. Як це зробити, також пояснюється на слайдах.

Скріншоти: FitSeven

І знову фітнес-тренер підкреслює, що займатися щоденним підрахунком калорійності з'їденого – це не найкраще рішення.

"Ви знали, що різні лічильники калорій показують різну калорійність одного і того ж продукту? Ну, і постійно рахувати калорії це вбивство сил, нервів і часу", — вважає Луценко.

"Калораж можна брати за основу на початку шляху (схуднення або набору маси). Достатньо 3-5 днів порахувати, щоб розібратися в цьому. І це дійсно протверезить багатьох. Як наприклад, нещодавно знайома після завдання порахувати день: прозріла зрозумівши, що в яйці є жир) у кожного це своє здивування", — пише Аніта.

Фітнес-тренер намагається донести, що в питанні харчування слід звертати в першу очередб увагу на якість продуктів, а також стежити за співвідношенням у своєму раціоні білків, жирів і вуглеводів.

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"Бо, якщо виходити тільки з кількості калорій, можна харчуватися шоколадками, закриваючи норму за день по калоражу 3-ям штуками і не паритися", - підсумувала Луценко.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала ефективну вправу для гнучкості і від сутулості.

Такеж до цього Луценко замотивировала апетитними формами. Шанувальники зазначили, що у неї "попа як у Кім".