53-річна Сінді Кроуфорд показала комплекс вправ для ідеальної фігури

Кроуфорд обожнює займатися з фітнес-гумкою

Супермодель Синди Кроуфорд недавно отпраздновала 53-летие. При этом стройности Кроуфорд, как она молодо выглядит, может позавидовать даже 25-летняя девушка.

Кроуфорд неоднократно повторяла, что "жизнь — это движение". И хотя Кроуфорд во всем старается искать баланс и в приоритете у нее в любом случае общение с родными и друзьями, модель старается хотя бы минимально размяться. При этом Кроуфорд обязательно выполняет комплекс базовых упражнений. Во-первых, это мышцы рук – одна из самых сложных зон нашего тела. Ведь порой так просто "запустить" их получить в подарок дряблые некрасивые руки.

Также Кроуфорд делает комплексу упражнений на пресс и мышцы ног. Кстати, один из любимых спортивных снарядов супермодели 90-х – это эластичная фитнес-резинка, с помощью которой можно выполнить десятки разнообразных упражнений и задействовать буквально все группы мышц. Такими упражнениями Кроуфорд поделилась со своими instagram-подписчиками.

К слову, фитнес-тренер супермодели Сара Хагаман также прокомментировала эти тренировки. Интересно, что Сара также настоятельно советует своим подписчицам купить такие резинки. Тренер объясняет, что это универсальный "снаряд", передает myglamwish.com.

Хагаман прокомментировала правильность выполнения упражнения для рук.

"Выполняя это упражнение, убедитесь, что ваш локоть зафиксирован на месте, кога рука вытягивается вперед. Отводя руку назад, сгибайте ее в локте на 90 градусов", - говорит фитнес-тренер.

Напомним, ранее мы давали топ-5 секретов вечной молодости Синди Кроуфорд.

Мы уточняли, что Кроуфорд по-прежнему тренируется 5 раз в неделю. И все же супермоодели удается найти время на семью, работу и хобби. Синди не гонится фанатично посещать каждый день зал. Модель не расстраивается, если приходится пропустить тренировку.

Среди любимых упражнений: приседания, выпады, упражнения для пресса – простые вещи порой работают лучше всего, убеждена модель. Еще она обожает йогу и иногда ходит на хайкинг.