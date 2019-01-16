3 продукти, які дуже погано впливають на шкіру обличчя

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Якщо хочете чисту та здорову шкіру - виключіть їх з раціону

Кожна жінка мріє про гладку, здорову і красиву шкіру обличчя, проте нерідко всілякі недосконалості наздоганяють нас навіть у дорослому віці, коли підліткові гормони явно ні при чому. Як стверджується на сторінці спеціаліста по правильному харчуванню в Instagram, дуже велику роль в цьому відіграє саме наш раціон.

Деякі продукти дуже погано впливають на шкіру обличчя, і їх бажано повністю виключити з раціону або хоча б мінімізувати їх вживання.

Топ-3 шкідливих для обличчя продукти:

1. Цукор. Сюди відноситься і мед і сиропи, все, що містить будь-які види цукру.

Як каже моя косметолог, одна цукерка = два прища. Крім висипань на шкірі, цукор погіршує еластичність шкіри. А це - прямий шлях до зморшок. Відбувається це так: коли глюкози дуже багато в організмі, молекули зайвої глюкози як би прикріплюються до колагену. І роблять еластичні волокна колагену - негнучкими. По-науковому це називається - глікемований колаген.

Кому складно уявити - згадайте, що відбувається з гнучкою гілочкою, що потрапила під крижаний дощ. Ось і з шкірою та ж фігня. І поправити це буде дуже складно.



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Фото: (pixabay.com)

2. Молочні продукти.

Є люди, які не можуть вживати молочні продукти, так як є непереносимість лактози. Але навіть якщо її немає, з молочкою треба бути обережніше. Ці продукти сприяють збільшенню набряків і запалень на шкірі. Тобто, якщо у вас набряки і прищі - спробуйте харчуватися без молочних продуктів.⠀



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Фото: (pixabay.com)

3. Глютен.

Сам по собі, глютен - білок, який міститься в деяких злаках, наприклад у пшениці. При невеликій кількості він не страшний, але при надлишку - провокує запалення в кишечнику. А звідси випливають і набряки і запалення на обличчі. І це я не говорю про людей, у яких целліакія (повна непереносимість глютену), це я про тих, у кого є часткова непереносимість, про яку можна і не здогадуватися.



Фото: (pixabay.com)⠀⠀

Про винце говорити не буду, думаю ви і так розумієте, що алкоголь і краса - суперечливі поняття. А от якщо ви відмовитеся від зазначених 3-х продуктів хоча б на 3-4 тижні - самі себе не впізнаєте.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна