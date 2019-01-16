3 продукта, которые очень плохо влияют на кожу лица

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Если хотите чистую и здоровую кожу - исключите их из рациона

Каждая женщина мечтает о гладкой, здоровой и красивой коже лица, однако нередко всевозможные несовершенства настигают нас даже во взрослом возрасте, когда подростковые гормоны явно ни при чем. Как утверждается на странице специалиста по правильному питанию в Instagram, очень большую роль в этом играет именно наш рацион.

Некоторые продукты очень плохо влияют на кожу лица, и их желательно полностью исключить из рациона или хотя бы минимизировать их употребление.

Топ-3 вредных для лица продукты:

1. Сахар. Сюда относится и мед и сиропы, все, что содержит любые виды сахара.

Как говорит моя косметолог, одна конфетка = два прыща. Кроме высыпаний на коже, сахар ухудшает эластичность кожи. А это - прямой путь к морщинам. Происходит это так: когда глюкозы очень много в организме, молекулы лишней глюкозы как бы прикрепляются к коллагену. И делают эластичные волокна коллагена - негибкими. По-научному это называется - гликемированный коллаген.

Кому сложно представить - вспомните, что происходит с гибкой веточкой, попавшей под ледяной дождь. Вот и с кожей та же фигня. И поправить это будет очень сложно.



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Фото: (pixabay.com)

2. Молочные продукты.

Есть люди, которые не могут употреблять молочные продукты, так как есть непереносимость лактозы. Но даже если ее нет, с молочкой надо быть осторожнее. Эти продукты способствуют увеличению отечности и воспалениям на коже. То есть, если у вас отеки и прыщи - попробуйте питаться без молочных продуктов.⠀



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Фото: (pixabay.com)

3. Глютен.

Сам по себе, глютен - белок, который содержится в некоторых злаках, например в пшенице. При небольшом количестве он не страшен, но при переизбытке - провоцирует воспаление в кишечнике. А отсюда вытекают и отеки, и воспаления на лице. И это я не говорю про людей, у которых целлиакия (полная непереносимость глютена), это я про тех, у кого есть частичная непереносимость, о которой можно и не догадываться.



Фото: (pixabay.com)⠀⠀

Про винишко говорить не буду, думаю вы и так понимаете, что алкоголь и красота - противоречивые понятия. А вот если вы откажитесь от указанных 3-х продуктов хотя бы на 3-4 недели - сами себя не узнаете.

Фото: (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина