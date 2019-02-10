Всього 14 днів: Аніта Луценко запустила ефективний челлендж для тих, хто худне

Зірковий тренер зазначила, що разом витримати його буде легше, а результат вас порадує

Украинская телеведущая и популярный фитнес-тренер Анита Луценко, которая раскрыла правду об идеальном весе, предложила подписчикам своего аккаунта в Instagram присоединиться к челленджу #14днейбезсладкого, который поможет похудеть и оздоровить организм. Она же в свою очередь пообещала придерживаться его вместе с ними, а потом сравнить результаты.

Как сообщила известная эксперт по похудению, начинать нужно будет в понедельник, 11 февраля. Она впервые запустила этот марафон несколько лет назад и с тех пор он помог тысячам людей справиться с зависимостью от сахара.

"Та-да-да-даааам!!!!! Завтра понедельник 11.02 и это означает, что стартует мой традиционный челлендж #14днейбезсладкого Несколько лет назад этот тэг был пустым, сегодня под ним более 8 тыс публикаций и еще больше людей, что поменяли свои отношения с сахаром, но в тихую. Вы все мегакрутые! И я знаю, что вместе -ЛЕГЧЕ! Let’s START!!!" - написала Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Далее Анита перечислила условия, которых должны придерживаться участники челленджа.

Условия:

"1. 14 дней не едим сахар песок, сахарозаменители ( фруктозу, стевию, кленовый сироп, в таблетках и тд) - организм должен отвыкнуть от искусственного чувства сладости во рту.

2. Не едим пирожные, торты, печенье Мария и другое, белый хлеб и зефир, халву, "здоровые" сладости и фитнес-батончики.

3. Едим ЯГОДЫ (свежие и мороженные)! Фрукты (до 2 шт в день) +1 чайная ложка меда в день. Сухофруктов поменьше- пол жменьки в день при большом желании.

4. Исключаем алкоголь и молоко( в нем молочный сахар). На 14 февраля все согрешим немного ;) договоримся)

5. Ежедневно я буду тут выставлять фит-задание! По желанию! Беременным нельзя, на ГВ можно.

6. Для участия сделайте селфи ДО (я убеждена, что лицо меняется не меньше, чем тело за эти дни), поставьте тег #14днейбезсладкогоWOW и признайтесь, что вы сладкозависимы у себя на странице, потом ПОСЛЕ, через 14 дней.

7. В этот раз намеренно НЕ БУДЕТ ПРИЗА! Вы делаете это только для себя!!!! Это ваша внутренняя мотивация - она работает в отличии от внешней (для кого-то) на 1000% я помогу вам это почувствовать! Только начните сами! Готовы? Я с вами", - сообщила фитнес-тренер.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фолловеры Аниты с энтузиазмом выразили желание присоединиться к марафону и стать такой же стройной, как и она. При этом многие признались, что это будет для них нелегко, ведь им сложно представить себе жизнь совсем без сладкого.

"Не очень люблю сладкое, но когда нельзя, то очень хочется)) надеюсь в команде получится) я с вами";

"Участвую! Хочу перестать быть зависимой от сладкого как наркоман";

"Давно хотіла спробувати.. Але пересилитм себе не їсти солодкого аж 14 днів... Я готова...";

"Страшнeнько с моeй-то силой воли...но, блин, оооооочeнь нужно";

"Попробовать что ли. Вообще не представляю как это не есть сладкого";

"Ура! Начнется новая жизнь! Всегда благодарна Вам!";

"Ну все, беру опу в руки и в бой со сладостями-слабостями", - пишут решившие попробовать свои силы худеющие.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

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