Всього 14 днів: Аніта Луценко запустила ефективний челлендж для тих, хто худне

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер зазначила, що разом витримати його буде легше, а результат вас порадує

Українська телеведуча і популярний фітнес-тренер Аніта Луценко, яка розкрила правду про ідеальну вагу, запропонувала підписниквам свого аккаунта в Instagram приєднатися до челленджу #14днейбезсладкого, який допоможе схуднути і оздоровити організм. Вона ж у свою чергу пообіцяла дотримуватися його разом з ними, а потім порівняти результати.

Як повідомила відома експерт по схудненню, починати потрібно буде в понеділок, 11 лютого. Вона вперше запустила цей марафон кілька років тому і з тих пір він допоміг тисячам людей впоратися із залежністю від цукру.

"Та-Та-та-даааам!!!!! Завтра понеділок 11.02 і це означає, що стартує мій традиційний челлендж #14днейбезсладкого Кілька років тому цей тег був порожнім, сьогодні під ним понад 8 тис публікацій і ще більше людей, що змінили свої відносини з цукром, але в тиху. Ви всі мегакруті! І я знаю, що разом -ЛЕГШЕ! Let's START!!!" - написала Луценко.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Далі Аніта перерахувала умови, яких повинні дотримуватися учасники челленджу.

Умови:

"1. 14 днів не їмо цукор пісок, цукрозамінники ( фруктозу, стевію, кленовий сироп, в таблетках і тд) - організм повинен відвикнути від штучного почуття солодощі у роті.

2. Не їмо тістечка, торти, печиво Марія та інше, білий хліб і зефір, халву, "здорові" солодощі і фітнес-батончики.

3. Їмо ЯГОДИ (свіжі та морожені)! Фрукти (до 2 шт в день) +1 чайна ложка меду в день. Сухофруктів поменше - пів жменьки в день при великому бажанні.

4. Виключаємо алкоголь та молоко( в ньому молочний цукор). На 14 лютого всі згрішимо трохи ;) домовимося)

5. Щодня я буду тут виставляти фіт-завдання! За бажанням! Вагітним не можна, на ГВ можна.

6. Для участі зробіть селфи ДО (я переконана, що обличчя змінюється не менше, ніж тіло за ці дні), поставте тег #14днейбезсладкогоWOW і зізнайтеся, що ви солодкозалежні у себе на сторінці, потім ПІСЛЯ, через 14 днів.

7. В цей раз навмисно НЕ БУДЕ ПРИЗУ! Ви робите це тільки для себе!!!! Це ваша внутрішня мотивація - вона працює на відміну від зовнішньої (для когось) на 1000% я допоможу вам це відчути! Тільки почніть самі! Готові? Я з вами", - повідомила фітнес-тренер.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фолловери Аніти з ентузіазмом висловили бажання приєднатися до марафону і стати такою ж стрункою, як і вона. При цьому багато зізналися, що це буде для них нелегко, адже їм складно уявити собі життя без солодкого.

"Не дуже люблю солодке, але коли не можна, то дуже хочеться)) сподіваюся команді вийде) я з вами";

"Беру! Хочу перестати бути залежною від солодкого як наркоман";

"Давно хотіла спробувати.. Но пересилити себе не їсти солодкого аж 14 днів... Я готова...";

"Страшненько з моєю-то силою волі...але, блін, оооооочень потрібно";

"Спробувати чи що. Взагалі не уявляю як це не їсти солодкого";

"Ура! Почнеться нове життя! Завжди вдячна Вам!";

"Ну все, беру опу в руки і в бій з солодощами-слабкостями", - пишуть ті, що вирішили спробувати свої сили.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

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