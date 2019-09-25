10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Анна Сєдокова поділилася своїм списком
Співачка Анна Сєдокова завела собі окремий блог, де ділиться зі своїми читачами порадами щодо саморозвитку і секретами краси. Наприклад, нещодавно зірка дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. Тепер же вона вирішила розповісти, на які косметичні засоби не варто витрачати гроші, оскільки від них немає практично ніякої користі.
На думку артистки, у цей список можна включити 10 пунктів:
Засіб від посічених кінчиків.
Єдиний метод боротьби з ними — стрижка. Ніякі сироватки і масла не впораються з цією проблемою, а лише "склеять" їх до наступного миття волосся.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Антицелюлітний крем.
Він може пом'якшити шкіру, але не позбавить від апельсинової скоринки. На допомогу тільки спорт, масаж і обгортання.
Окремі креми для ніг, рук і тіла.
Підійде і один якісний зволожуючий засіб, який можна використовувати для різних ділянок тіла.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Бальзам для губ.
Їм навіть присвятили окрему главу в книзі "Б'юті міфи". Скоринка, яку ми пом'якшуємо бальзамом, насправді повинна сходити сама, адже це відмерла шкіра, і нашим губам вона не потрібна. До того ж, бальзам викликає звикання. Видаляйте такі сухі ділянки скрабом, або зубною щіткою, а на ніч зволожте губи медом, або оливковою, кокосовою олією.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Шампунь проти лупи.
Їх дія полягає в тому, що вони гальмують роботу сальних залоз, підсушуючи шкіру. З такою проблемою потрібно використовувати лікувальні засоби і звернутися до дерматолога.
Креми з гіалуроновою кислотою.
Молекули кислоти притягують воду, що викликає розгладження зморшок. Тільки ця сама кислота має таку структуру, що крізь шкіру її молекулам не пробитися. Тому ефективні з нею лише косметичні ін'єкції.
Велика палетка тіней.
Їх так багато, вони всі такі класні, так, ти не користуєшся більшою половиною цих кольорів, але адже це відмінний привід почати. Ні. І ти це прекрасно знаєш. Ти так і будеш використовувати 3-4 улюблених кольори, а заплатиш за 100.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нічний крем для обличчя.
Вночі відбувається процес відновлення шкіри, коли вона намагається природним чином збалансувати вироблення шкірного сала і позбутися від забруднень. Постійне використання нічного крему цьому заважає, і з часом шкіра стає залежною від зволожуючих засобів, щоб виглядати нормально.
Піна для гоління.
Склад чоловічих і жіночих ідентичний, а ось ціна в останніх вище. Крім того, не обов'язково взагалі купувати спеціальні засоби, пом'якшити волоски при голінні зможе і гель для душу і бальзам для волосся.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Смужки від чорних точок.
Вони видаляють тільки поверхневі забруднення і травмують шкіру, позбавляючи її захисного шару. Краще використовуйте очисник з саліциловою кислотою.
Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала прийняти особливе положення – "позу сили".
Раніше Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.