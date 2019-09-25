10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Співачка Анна Сєдокова завела собі окремий блог, де ділиться зі своїми читачами порадами щодо саморозвитку і секретами краси. Наприклад, нещодавно зірка дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. Тепер же вона вирішила розповісти, на які косметичні засоби не варто витрачати гроші, оскільки від них немає практично ніякої користі.

На думку артистки, у цей список можна включити 10 пунктів:

Засіб від посічених кінчиків.

Єдиний метод боротьби з ними — стрижка. Ніякі сироватки і масла не впораються з цією проблемою, а лише "склеять" їх до наступного миття волосся.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Антицелюлітний крем.

Він може пом'якшити шкіру, але не позбавить від апельсинової скоринки. На допомогу тільки спорт, масаж і обгортання.

Окремі креми для ніг, рук і тіла.

Підійде і один якісний зволожуючий засіб, який можна використовувати для різних ділянок тіла.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Бальзам для губ.

Їм навіть присвятили окрему главу в книзі "Б'юті міфи". Скоринка, яку ми пом'якшуємо бальзамом, насправді повинна сходити сама, адже це відмерла шкіра, і нашим губам вона не потрібна. До того ж, бальзам викликає звикання. Видаляйте такі сухі ділянки скрабом, або зубною щіткою, а на ніч зволожте губи медом, або оливковою, кокосовою олією.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампунь проти лупи.

Їх дія полягає в тому, що вони гальмують роботу сальних залоз, підсушуючи шкіру. З такою проблемою потрібно використовувати лікувальні засоби і звернутися до дерматолога.

Креми з гіалуроновою кислотою.

Молекули кислоти притягують воду, що викликає розгладження зморшок. Тільки ця сама кислота має таку структуру, що крізь шкіру її молекулам не пробитися. Тому ефективні з нею лише косметичні ін'єкції.

Велика палетка тіней.

Їх так багато, вони всі такі класні, так, ти не користуєшся більшою половиною цих кольорів, але адже це відмінний привід почати. Ні. І ти це прекрасно знаєш. Ти так і будеш використовувати 3-4 улюблених кольори, а заплатиш за 100.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нічний крем для обличчя.

Вночі відбувається процес відновлення шкіри, коли вона намагається природним чином збалансувати вироблення шкірного сала і позбутися від забруднень. Постійне використання нічного крему цьому заважає, і з часом шкіра стає залежною від зволожуючих засобів, щоб виглядати нормально.

Піна для гоління.

Склад чоловічих і жіночих ідентичний, а ось ціна в останніх вище. Крім того, не обов'язково взагалі купувати спеціальні засоби, пом'якшити волоски при голінні зможе і гель для душу і бальзам для волосся.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Смужки від чорних точок.

Вони видаляють тільки поверхневі забруднення і травмують шкіру, позбавляючи її захисного шару. Краще використовуйте очисник з саліциловою кислотою.

Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала прийняти особливе положення – "позу сили".

Раніше Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.