Другий шанс, втеча від камер і пристрасні поцілунки: чим вразив восьмий випуск "Холостяка-11"

Восьмий випуск шоу "Холостяк-11" запам'ятався глядачам складним вибором головного героя реаліті Михайла Заливака, з ким розпрощатися, наданням одній з учасниць другого шансу, а також пристрасними поцілунками, великою кількістю змагань.
У підсумку в проекті залишилося тільки шість дівчат - троянда не дісталася Тетяні Шевцовій.
Як зізнався "Холотяк", з 24-річною дизайнеркою інтер'єрів йому було класно, але, на його думку, у стосунках між ними могла бути тільки дружба.
Учасниця "Холостяка" Тетяна Шевцова покинула реаліті (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
"Мені важлива легкість у спілкуванні, яка у нас з тобою є. Але це не єдине, що мені потрібно у стосунках... Я просто зрозумів, що стільки часу пройшло, а тієї романтики, яка могла вже бути, і якоїсь іскорки - не відбувається. Тому результат очевидний", - сказав Заливако Тетяні.
Таким чином, продовжують брати участь в реаліті Юлія Бельченко, Анна Богдан, Джессіка Чегі, Дарія Ставнича та Розалі Номбре.
На шоу "Холостяк-11" після 8-го випуску Залишилося 5 учасниць (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
До речі, Юлія "Зайка" теж могла відправитися додому - "Холостяк" висловив думку, що їй непросто і незатишно в проекті - але дівчина змогла переконати Михайла в бажанні продовжити участь.
"Холостяк" Михайло Заливако та Юлія "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)
Також у восьмому випуску Заливако проводив час з дівчатами яскраво, цілуючись майже з усіма:
Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Раніше повідомлялося, що екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи, а також розкрила причину розлучення.
Також ми писали про те, що учасниця "Холостяк-11" прокоментувала виліт з проекту і зазначила, що завжди була чесною і щирою.