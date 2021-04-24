Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск "Холостяка-11"

Восьмой выпуск шоу "Холостяк-11" запомнился зрителям сложным выбором главного героя реалити Михаила Заливако, с кем распрощаться, предоставлением одной из участниц второго шанса, а также страстными поцелуями, большим количеством соревнований.
В итоге в проекте осталось только шесть девушек - роза не досталась Татьяне Шевцовой.
Как признался "Холотяк", с 24-летней дизайнером интерьеров ему было классно, но по его мнению, в отношениях между ними могла быть только дружба.
Участница "Холостяка" Татя Шевцова покинула реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
"Мне важна легкость в общении, которая у нас с тобой есть. Но это не единственное, что мне нужно в отношениях... Я просто понял, что столько времени прошло, а той романтики, которая могла уже быть, и какой-то искорки - не происходит. Поэтому результат очевиден", - сказал Заливако Татьяне.
Таким образом, продолжают участвовать в реалити Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича и Розали Номбре.
На шоу "Холостяк-11" после 8-го выпуска осталось 5 участниц (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Кстати, Юлия "Зайка" тоже могла отправиться домой - "Холостяк" высказал мнение, что ей непросто и неуютно в проекте - но девушка смогла убедить Михаила в желании продолжить участие.
"Холостяк" Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)
Также в восьмом выпуске Заливако проводил время с девушками ярко, целуясь почти со всеми:
Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Ранее сообщалось, что экс-жена Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода.
Также мы писали о том, что участница "Холостяк-11" прокомментировала вылет из проекта и отметила, что всегда была честной и искренней.