ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 16:42
Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи Фото: Анна Богдан розповіла про свій шлюб з екс-головою Офісу президента (instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Володимир Костирін

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан, колишня дружина екс-голови Офісу президента Андрія Богдана, відверто висловилася про стосунки з політиком, про шлюб, і розкрила причину розлучення.

Про це 28-річна дівчина розповіла в пост-шоу "Як вийти заміж" на телеканалі СТБ.

Так, Анна вирішила розставити всі крапки над "і" у численних домислах, а також розвіяла міфи:

  • про короткочасний шлюб,
  • що нібито була просто коханкою, а не дружиною,
  • начебто розбила сім'ю,
  • що просто зустрічалися, а вона собі приписала заміжжя,
  • а також що ніколи не була його дружиною.

"Що тільки мені не приписували", - зізнається дівчина, яка зараз бореться за серце головного героя романтичного проекту "Холостяк" Михайла Заливака, у своєму Instagram.

Після виходу передачі Аня також висловила надію, що тепер у громадськості буде менше до неї "запитань, претензій і презирства".

Так, вона розповіла, що розлучилася з колишнім чоловіком Андрієм Богданом через його великі ревнощі. За її словами, адвокат і політик навіть забороняв їй виходити на роботу. І ось дівчина просто не витримала таких стосунків.

"У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію", - сказала учасниця шоу "Холостяк".

Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи

Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона також зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй важко, адже Аня дійсно любила чоловіка.

Дівчина розповіла, що при першому знайомстві з Андрієм Богданом він спочатку їй зовсім не сподобався, але вже через кілька зустрічей думку про політику вона змінила.

Відразу після офіційного розлучення в 2019-му закінчилися й їх романтичні стосунки.

"У Києві ми розписувалися, це було 3 вересня. Я так ридала, я не бачила нічого", - зізналася Анна.

Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфиУчасниця "Холостяка" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Нагадаємо, що на 6 тижні проекту "Холостяк-11" Заливако запросив Аню Богдан на індивідуальне побачення, яке виявилося екстремальним, і закінчилося гарячим поцілунком.

Відео: на шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако поцілував учасницю реаліті Анну Богдан

Раніше повідомлялося, що екс-дружина Богдана "Холостяку" розкрила недоліки своєї професії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Холостяк тв-шоу Андрій Богдан
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки
У мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки