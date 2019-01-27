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Літає разом з мухами: MONATIK показав, як готується до "Голосу країни"

Lite » ТВ-шоу 27.01.2019 - 18:55
Літає разом з мухами: MONATIK показав, як готується до "Голосу країни"
Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак похвалився забавним светром з мухами

Відомий український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік) показав, як готується до шоу "Голос країни", яке починається в неділю, 27 січня. Ведучий похвалився власним термосом від організаторів шоу, показав сцену і навіть продемонстрував стильний look. Ведучий потішив кумедними Instagram-історіями в оригінальному светрі з мухами.

"Мухи – це Кавс. Це мій улюблений художник Кавс, один з. Розробив цей прекрасний світшот для прекрасних людей. Тому я з задоволенням літаю разом з ними і працюю", — розповів Монатік в одній з історій.

 

Instagram-історії Дмитра Монатіка (фото: instagram.com/monatik_official)

Крім того, артист прикріпив анонс нового випуску шоу "Голос країни" у себе в профілі. Фанати написали, що дуже чекають другого випуску шоу і будуть раді почути нові голоси.

Відео: (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що раніше запальна гуцулка змусила пуститися в танок Балана і Кароль.

Також ми писали, як Dan Balan зачарував Тіну Кароль у першому випуску шоу "Голос країни".

Раніше повідомлялося, що чоловік Олени Мозгової справив фурор на "Голосі країни 9".

Відео: РБК-Україна

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