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Голос країни 2021: найяскравіші виступи третього ефіру 11 сезону шоу

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 7 лютого, відбувся третій ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Цей сезон тренери шоу назвали найсильнішим і на сцену виходять дуже талановиті музиканти.

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Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду.

Першим на сцену сьогодні вийшов Гордій Старух, який виконав українську народну пісню "Дубе". При цьому хлопець вразив усіх цією піснею. Крім того, він сам грав на інструментах і на лірі, яку зробив сам. Він потрапив в команду Дорофєєвої.

Гордій Старух - "Дубе" (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшов вокаліст гурту Mountain Breeze Олександр Біляк. Хлопець заявив, що хоче зайнятися сольною кар'єрою, тому і прийшов на шоу. Він виконав пісню "Break My Heart" співачки Dua Lipa. До нього повернулися усі крісла, але він вибрав команду Монатіка.

Олександр Біляк - "Break My Heart" (відео: YouTube)

Відома співачка Міла Нітіч також вирішила підкорити сцену "Голосу". Для цього вона обрала пісню "Look What I Found" співачки Lady Gaga. Вона пройшла далі і потрапила до команди Тіни Кароль.

Міла Нітіч - "Look What I Found" (відео: YouTube)

Євгенія Фролова з дитинства мріяла співати на великій сцені. Дівчина є солісткою оркестру Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вона підкорила всіх піснею "Коханці" гурту Hardkiss, але обрала команду Тіни Кароль.

Євгенія Фролова - "Коханці" (відео: YouTube)

Сергій Нейчев виконав пісню "Чорнобривці" і здивував своїм незвичайним високим голосом. Багато хто подумав, що пісню співала дівчина. Сергій йде до наступного етапу шоу разом з Олегом Винником.

Сергій Нейчев - "Чорнобривці" (відео: YouTube)

Дівчина з Казахстану Саулє Жумамбєкова виконала пісню "Я все ще люблю" співачки Тіни Кароль і вразила всіх своїми вокальними даними, особливо Тіну. Вона вийшла до учасниці шоу, і вони разом заспівали пісню ще раз. Жумамбєкова потрапила в команду Кароль.

Саулє Жумамбєкова - "Я все ще люблю" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Катя Осадча позували у стильних яскравих нарядах.

Раніше Кароль і Дорофєєва влаштували битву за колишнього Мішель Андраде.

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