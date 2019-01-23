"Чорт забирай, як на іспиті": фаворитка Нацвідбору про підготовку до Євробачення

Фото: VERA KEKELIA (instagram.com/kekeliavera)

Результати жеребкування Нацвідбору чудово виправдали всі очікування, говорить акторка і співачка

У вівторок, 22 січня, під час жеребкування визначився порядок виступу артистів на Національному відборі на Євробачення 2019. Перший етап прямих ефірів змагань між виконавцями стартує на телеканалі СТБ вже 9 лютого. Також цього дня стало відомо ім'я ведучої ексклюзивних новин з бекстейджу.

RBC-Lite розпитав учасників Національного відбору про їх підготовку до змагання і про те, чи задоволені вони результатами жеребкування.

"Дуже хотілося бути в першому ефірі!"

Одна з найяскравіших учасниць Нацвідбору – 32-річна харків'янка Віра Кекелія (VERA KEKELIA). У 2018-му році вона разом зі своїм чоловіком (фіналістом "Голосу країни 7" Ромадом Дудою) випустила сингл "Тобі". Крім того, Віра Кекелія – одна з учасниць проекту "Жіночий Квартал 95", який презентували восени 2018-го.

На Нацвідборі вона буде виступати в першому ефірі під номером 3. За словами співачки, такий результат жеребкування виправдав всі її очікування.

"У мене було єдине сподівання – мені дуже хотілося бути у першому ефірі! Другий пункт – мені не хотілося бути першою в першому ефірі. І, в принципі, все склалося! Я – в першому ефірі буду виступати третьою. Тому все збулося, як хотілося", - говорить вона.

Фото: VERA KEKELIA буде брати участь у Нацвідборі (instagram.com/kekeliavera)

Жеребкування - немов іспит

Багато артистів, які брали участь e жеребкуванні, порівнювали ї з іспитом, коли тягнеш квиток і не знаєш, яким буде результат, додає вона.

"Це було як на іспиті! Ось правда, було таке! Я не розумію, чому, але ти дійсно нервуєш, дивлячись на цю прозору вазу. А у ній – купа конвертиків! Чорт забирай, я не знаю, чому це відбувається. Але хвилювання, звичайно ж, є", - додає артистка.

Віра Кекелія висловила впевненість в тому, що майданчик Національного відбору на Євробачення – прекрасна можливість для молодих артистів проявити себе.

"Також це прекрасний шанс для тих, хто змінив імідж або пробує щось нове. Я теж хочу, щоб глядачі ефіру мене запам'ятали, ну а мені скоріше хочеться познайомитися з ними!" – підкреслила вона.

Відзначимо, що недавно став відомий порядок виступу артистів під час Нацвідборів на Євробачення 2019.

При цьому також з'явилася новина про те, що українська співачка TAYANNA раптово відмовилася брати участь у Нацвідборі, чим приголомшила його організаторів. З цього приводу відразу ж висловився музичний продюсер Національних відборів Руслан Квінта.

Відео: Хто буде брати участь у Національному відборі на Євробачення 2019 (video.rbc.ua)