"Афродізець нашого проекту": квартальці жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками (відео)

Пародія на виступ Миколи Тищенка на Танцях з зірками 2018 від "Студія Квартал 95"

Пародію на українського ресторатора, екс-учасника Танців з зірками 2018 Миколу Тищенка глядачі побачили під час свіжого випуску "Вечірній квартал", прем'єра якого відбулася 27 жовтня. Так, увагу "Студії Квартал 95" не обійшло стороною виступ Тищенко з партнеркою DJ NANA під час першого ефіру Танців. Нагадаємо, що тоді пара виконала пристрасну сальсу. Проте члени журі проекту назвали цей номер "вульгарним", після чого за Миколою навіть закріпилося прізвисько "альфа-самець".

Актори "Студії Квартал 95" вирішили обіграти цей епізод по-своєму, висміявши розв'язну поведінку Тищенко на Танцях з зірками. При цьому роль Тищенко дісталася пародистові Володимиру Зеленському. Відповідна пародія з'явилася на YouTube-каналі "Квартал 95".

"На паркеті — секс-символ нашого проекту Микола Тищенко. Альфа-танцюрист, ерресторатор, афродізець нашого проекту. Зустрічайте!" — жартує актор Юрій Крапов, якому дісталася пародія на ведучого Танців з зірками Юрія Горбунова.

Після "виступу Зеленського-Тищенко", ведучий нібито запитує, хто підтримує ресторатора в залі. На що Зеленський відповідає:

"Мене підтримувала моя дружина".

"А як її звати?" — запитує ведучий.

"Окрема історія. Ви знаєте, це ще було в Загсі. Я захотів, щоб моя дружина взяла моє прізвище... й ім'я. Я вважаю, що насправді справедливо, що сексом з Миколою Тищенко може займатися тільки Микола Тищенко", — жартують квартальці.

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Членів журі Танців з зірками пародіюють Олександр Пікалов (Монатік), Олена Кравець (роль Катерини Кухар) і Евген Кошовий (роль Влада Ями).

"Миколай, до вас тут танцювала Оксана Марченко. І в її танці виразно відчувалася "нога Москви". В той же час як ваш танець, Микола, це ритмічна, виразна херня, , що вибудовується в певну композицію", — говорить "Кравець-Кухар".

"Скандальний" виступ Миколи Тищенка під час першого ефіру Танців з зірками 2018

Користувачі мережі поспішили залишити свої враження від пародії.

"Ось для чого Зеленський качався, все заради пародії", — пише

Jewelery artist.

"Це саме смішне, що я бачила за півроку! Живу за морями і не знаю, хто цей Тищенко... але прикольно", — зазначає vira lyushnyak.

"Я ось про цю людину не знав до цього випуску і думав, що вони дивно перегинають, але виявилося, що навіть було применшення) Дивний чєл цей Тищенко", — коментує Василенко Гліб.

Скріншот коментарів: youtube.com/Студия Квартал 95 Online

Нагадаємо, 28 жовтня відбувся вже 10-й за рахунком ефір Танців з зірками 2018. Випуск пройшов під темою "Обмін партнерами". Крім того, розігрівала зал група The Hardkiss — спеціальний гість проекту.

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