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Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці

Lite » Стиль життя 12.09.2019 - 12:46
Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці
Тренер Марина Боржемская з командою (фото: прес-служба СТБ)

Третій тиждень Зважені та щасливі 9 обіцяє бути не менш видовищним

Сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться третій випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон! Вже двоє учасників покинули проект і продовжують худнути вдома. Незмінна ведуча проекту – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Стало відомо, які ж випробування чекають на учасників. Нагадаємо, у другому випуску їх чекало непросте випробування - вертикальний твістер. Парам дійсно довелося попотіти!

На третьому тижні учасників чекає випробування, яке покаже, як колишні одинаки насправді ставляться до свого партнера та інших учасників. Дівчата будуть у таких умовах, що не зможуть втримати язик за зубами і будуть поливати брудом своїх суперниць в прямому і переносному сенсі. І все це – над болотом на містку, який тримає чоловік. Ті, у кого вже немає партнера, будуть тримати містки самостійно.

Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці

Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці

Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці

Третій випуск Зважені та щасливі 9 сезон буде не менш складним (фото: прес-служба СТБ)

На цей раз конкурс не закінчиться звичайною роздачею бонусів, адже досвідчена Аніта підготувала не тільки фізичну вправу, але і тест на відносини. Вона перетворить всі жіночі антибонуси – плюс один, два і три кілограми – на 1000 кал, 2000 кал і 3000 кал відповідно, і запропонує чоловікам відпрацювати їх і тим самим врятувати партнерку від вильоту.

Всі, крім Євгена, погодяться допомогти дівчатам. Для Жені – це шанс позбутися Рими.

Зважені та щасливі 9 сезон другий випуск від 05.09.2019

Зважені та щасливі 9 сезон: жіночі бої в багнюці

Тренування з Мариною Боржемской (фото: прес-служба СТБ)

Іраклі і Марина проведуть надінтенсивне кардіо-тренування, щоб допомогти своїм підопічним вийти на зважування без додаткових кілограм. Чи вдасться Римі відпрацювати найбільший антибонус тижні – 3000 кал і залишитися в проекті, незважаючи на сварки з Женею, дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто ж став учасником нового сезону популярного проекту. Дізнатися їхні біографії та історії можна в матеріалі - Зважені та щасливі 9 сезон: хто став учасником проекту.

Зважені та щасливі 9 сезон: величезний торт і пекельне тренування Як виглядати на 100% без дорогих б'юті процедур: секрети тренера "Зважені та щасливі"
Новини України Зважені та щасливіИракли Макацария
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