Зважені та щасливі 9 сезон: учасники зіграють у вертикальний твістер

Другий тиждень Зважені та щасливі 9 сезон (фото: прес-служба СТБ)

Учасників чекає ще більш складне завдання

Щочетверга о 19:00 на телеканалі СТБ глядачі спостерігають за трансформацією учасників у найвагомішому проекті країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Минулого тижня проект залишила перша учасниця – Катерина Лук'яшко (початковий вага 127 кг, за три місяці вона скинула 24 кг). Під час першого випуску Зважені та щасливі учасникам проекту необхідно було подолати оригінальне випробування тортом! У прямому сенсі вони на нього підіймалися, допомагаючи один одному.

На другий тиждень учасники можуть заробити зручності для своїх кімнат: фен, ноутбук, плейстейшн. Кожен вибирає 5 предметів, які хотів би отримати. А заробити їх можна, звичайно, на конкурсі.

На цьому тижні учасників чекаеє конкурс під назвою Твістер. На водоймі знаходиться конструкція, на якій будуть стояти учасники. Їх завдання якомога довше простояти в незручних позах, щоб отримати для себе або партнера більше благ цивілізації і бонусні кг.

Учасників проекту чекає цього тижня непросте випробування на воді (фото: прес-служба СТБ)

Партнери стоять спина до спини, між 2 стінками, спираючись руками і ногами на кольорові гуртки. Коли Аніта почне крутити барабан, встоїть тільки найсильніший.

"У мене права нога – 47 розмір, ліва нога – 49 розмір. Вони нікуди не вміщалися. Я боявся ризикувати", - коментував учасник. Виявляється, для деяких було найскладнішим дочекатися, поки всі учасники займуть свої місця в конструкції. Невже хтось відмовиться від участі і отримає +2 кг?

Дивіться вже сьогодні, 5 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ найвагоміший проект країни Зважені та щасливі.

Тренери 9-го сезону Зважені та Щасливі - Марина Боржемська, Іраклі Макацарія (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, раніше ми писали, хто ж став учасником нового сезону популярного проекту. Дізнатися їхні біографії та історії можна в матеріалі - Зважені та щасливі 9 сезон: хто став учасником проекту.