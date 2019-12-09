Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз Микола Ворошнов

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся п'ятнадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. У минулому випуску проект покинув Микола Ворошнов – переможець першого сезону, який повернувся на проект з вагою 220 кг.

Гостем студії став EL Кравчук, який розповів про своє харчування, а також про виступи для бійців в зоні АТО.

"Якось я прочитав у фейсбуці, що одна організація проводить концерт в зоні АТО. Але не можуть знайти артистів, які згодні поїхати. Я зрозумів, що повинен туди приїжджати. Мені ніяково про це говорити. Не хочу, щоб глядачі сприймали це як рекламу. Думаю, багато хто так роблять. Просто хтось любить говорити про це, хтось ні. А хто не робить – у того просто совісті немає", - вважає артист.

Також Аніта поцікавилася про його харчування, оскільки він зовсім не змінився за 20 років.

"Головне, знати міру в усьому. Я харчуюся певним набором продуктів. Пам'ятаєте, як харчувалися первісні люди? Зерна, горіхи, злаки, іноді м'ясо. Їжа зазвичай у мене оброблена паром або вогнем", - поділився EL Кравчук.

EL Кравчук в студії Зважені та щасливі 9 сезон (фото: СТБ)

Світлана Фус зазначила, що Андрій дотримується популярної зараз палео-дієти.

"Я нічого проти такого харчування не маю. У нього входять продукти, які ми і повинні вживати: яйця, овочі, фрукти, насіння, м'ясо, риба... Без фастфуду, цукерок, сосисок і тд. Так що це хороший варіант харчування".

Коли Микола Ворошнов зайшов у студію ток-шоу, тренер проекту Марина Боржемская була трохи розчарована, оскільки його зовнішній вигляд міг бути краще.

"Якщо я буду тебе лаяти, моя Оливка мене не пробачить. Щоранку вона запитує, скільки кілограм ти скинув. Я в тебе вірю, ти зробиш все, щоб бути краще. Але поки я серджуся на тебе", - прокоментувала Марина. Микола погодився: він також незадоволений результатом, але він ще в процесі. Головне, він змінюється психологічно. Фізичні зміни також підтягнуться.

Микола Ворошнов (фото: СТБ)

Обговоривши харчування, Аніта перейшла до особистого життя. Зізналася, що ніякої романтики між нею з Колею в першому сезоні не було, крім тренувань. Також були розмови про його стосунки з Женею Старикової (учасницею першого сезону), але з якою, виявляється, у них теж тільки дружні відносини і між ними нічого не було.

З приводу відносин, за якими стежила вся країна, з Анею Богачової з цього сезону: Коля і Аня розповіли, що після табору всі вони проговорили, "щоб не було ніяких розбитих серце", і прийшли до висновку, що ніякої романтики між ними немає. В проекті у них були чудові стосунки в команді, зараз вони разом тренуються і іноді дивляться разом Зважені та щасливі 9.

"Я впевнений, що після цього випуску Холостяком будуть називати Ворошнова", - пожартував Іраклі. Цього разу вся увага була прикута саме до Колі: "чи він Хоче серйозних відносин? Чи готовий до сім'ї? Які дівчата йому подобаються?"

"Я хочу підтримати Колю. Всі кажуть, що знають його краще, ніж він сам. Мені таке теж неодноразово говорили. Але я пам'ятаю свої перші серйозні відносини. Я собі дивувався й тому, що зі мною відбувалося. У тебе теж будуть такі стосунки і почуття, коли прийде час", - прокоментував Іраклі Макацарія.

Зустріч з дівчиною мрії не залежить від Миколи, а ось результат на вагах – тільки його.

На проект Ворошнов прийшов з вагою 220 кг, за час в табір він скинув 57 кг, вдома – ще 6 кг. Зараз його вага 157 кг, але на фіналі Коля обіцяє здивувати всіх. Часу залишилося не так багато, але він є.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 15-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 15 від 05.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 15 від 05.12.2019 назріває серйозне змагання за місце в півфіналі на наступному тижні. Щоб не вилетіти, чоловікам доведеться сісти за кермо трактора і... влаштувати перегони. У цьому змаганні основний удар приймуть дівчата. Їм дісталася нелегка роль штурманів, тільки сидіти вони будуть не поруч з партнером, а на п'яти шинах, прив'язаних до транспортних засобів. Кожна покришка – голос проти пари під час голосування. Завдання дівчат: зняти їх все прямо під час руху. Як команди витримають перевірку швидкістю? Хто заслужить покарання від табору схуднення? І кому цей конкурс буде коштувати місця в проекті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 15 на нашому YouTube-каналі.