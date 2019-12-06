Зважені та щасливі 9 сезон 15 випуск: хто покинув проект

Учасники шоу Зважені та щасливі 9 (фото: СТБ)

Як правило, один з учасників шоу Зважені та щасливі 9 не впорався із завданням

Вчора на телеканалі СТБ відбувся п'ятнадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемская, Іраклі Макацарія. На самому жорсткому конкурсі сезону і одному з найбільш екстремальних перемогу здобув Микола Ворошнов, але це не допомогло йому уникнути жовтої лінії.

На зважуванні під жовту лінію потрапили затяті супротивники – Євген з коричневої команди і Микола з червоною. Євген скинув 3 кг, а Микола 2 кг (за перемогу в конкурсі він отримав додатково -2 кг, але з його вагою це не допомогло йому обійти номінацію). На жаль, табір проголосував проти Ворошнова і на 15 тижні він покинув проект. Микола прийшов з вагою 220 кг, за час проекту скинув 57 кг.

Микола Ворошнов з команди "червоних" покинув проект (фото: СТБ)

Чи продовжує він працювати вдома, які насправді стосунки між Колею та Анею з червоної команди і чи був роман Аніти зі своїм підопічним в першому сезоні, дізнаємося вже в ток-шоу "Зважся!" у суботу о 10:00.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 14-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 14 від 28.11.2019

У проекті Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 14 від 28.11.2019 починається тиждень, коли табір потрапить під повний контроль мафії. Підозри мирних жителів ляжуть на всіх, навіть на своїх партнерів. Щоб уберегти себе від витівок порушників, Женя навіть спорудить сигналізацію поруч зі своїми дверима. Але чи не намагається він обвести навколо пальця учасників і глядачів Зважені та щасливі 2019?

В арсеналі у мафії 9 покарань: вигнати одного важкоатлета з табору; повернути конкурсанту всі кілограми, від яких він позбавився; нагодувати суперників шкідливою їжею і навіть позбавити їх сну і рук. В таких умовах схуднення вкрай проблематично, особливо ж важко проходити випробування. А воно буде не з легких! Героям 14 випуску Зважені та щасливі-9 доведеться утримувати двотонний позашляховики на платформі. Переможець повинен простояти довше за всіх. Як учасники впораються з цим завданням? І чи зможуть розпізнати в знайомому обличчі мафію? Дивіться онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск прямо зараз!