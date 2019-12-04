Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає Олена Гребенюк після проекту

Фото: СТБ

Вдома Гребенюк скинула ще 7 кілограмів

На телеканалі СТБ відбувся чотирнадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. У минулому ефірі табір покинула оперна співачка Олена Гребенюк, яка прийшла на проект з вагою 107 кг.

Олена Гребенюк – підопічна Іраклі Макацарія, яку тренер ласкаво називає "балерина". Відома оперна співачка прийшла в "Зважені" з вагою 107 кг і мріяла схуднути заради доньки, у якої в юному віці вже є зайва вага. За час в таборі схуднення Олена скинула 18 кг.

Альона Гребенюк після схуднення (фото: СТБ)

Зараз вся сім'я харчується правильно. Дочка Ліза вже схудла на 7 кг, її мета важити 68 кг. На фіналі і Ліза, і Олена Гребенюк, і навіть її мама обіцяють здивувати глядачів. До проекту Аніта посперечалася з Оленою на шампанське – якщо її вага буде менше 83 кг, ведуча подарує пляшку ігристого. На ток-шоу ваги показали 82 кг. Вдома Олена схудла ще на 7 кг і в сумі на 25 кг.

Альона Гребенюк після схуднення (фото: СТБ)

У студії ток-шоу "Зважся!" Олена поділилася, що в її особистому житті також відбулися зміни, але поки розкривати ім'я обранця вона не хоче. Можливо, цей секрет ми дізнаємося вже у фіналі в грудні.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 14-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 14 від 28.11.2019

У проекті Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 14 від 28.11.2019 починається тиждень, коли табір потрапить під повний контроль мафії. Підозри мирних жителів ляжуть на всіх, навіть на своїх партнерів. Щоб уберегти себе від витівок порушників, Женя навіть спорудить сигналізацію поруч з дверима. Але чи не намагається він обвести навколо пальця учасників і глядачів Зважені та щасливі 2019?

В арсеналі у мафії 9 покарань: вигнати одного важкоатлета з табору; повернути конкурсанту всі кілограми, від яких він позбавився; нагодувати суперників шкідливою їжею і навіть позбавити їх сну і рук. В таких умовах схуднення вкрай проблематично, особливо ж важко проходити випробування. А воно буде не з легких! Героям 14 випуску Зважені та щасливі-9 доведеться утримувати двотонний позашляховики на платформі. Переможець повинен простояти довше за всіх. Як учасники впораються з цим завданням? І чи зможуть розпізнати в знайомому обличчі мафію? Дивіться онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск прямо зараз!