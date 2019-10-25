Зважені та щасливі 9 сезон дев'ятий випуск: учасник пожертвував собою заради "коханої"

Тарас і Люда (фото: СТБ)

Тарас Яцемирский наважився на несподіваний вчинок

24 жовтня на телеканалі СТБ відбувся показ дев'ятого тижня самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Незмінна ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні пари танцювали в сексуальних образах, щоб розкрити і усвідомити особисту привабливість і позбутися комплексів. До речі, оцінювали танці Григорій Чапкіс та Леся Нікітюк. Крім того, танцювальними тренерами виступили учасники шоу Танці з зірками - Олена Шоптенко та Максим Єжов. При цьому Єжов зізнався: "Не було в моїй практиці учнів з такою вагою. Для мене в новинку працювати з людьми, які в процесі схуднення".

У дев'ятому ефірі Зважені та щасливі 9 сезон під жовту лінію потрапила команда синіх і жовтих. Так як на тижні повинна була виїхати дівчинка, учасники голосували між Оленою і Людою. На жаль, вибір випав на Людмилу з жовтої команди, але її партнер Тарас зробив несподіваний вчинок, який здивував всіх учасників – він вирішив поїхати додому замість Людмили.

Тарас і Люда (фото: СТБ)

Насилу дівчина прийняла такий подарунок і розчулилася, оскільки заради неї ніколи подібних вчинків не скоювали. Тарас Яцемирський з команди Марини Боржемської прийшов на проект з вагою 174 кг. Табір схуднення він покинув з вагою 148 кг.

Чи продовжує Тарас займатися вдома, побачимо на телеканалі СТБ вже о 10:00 в суботу в ток-шоу "Зважся!".

Тарас Яцемирський (фото: СТБ)

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов восьмий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 8 від 17.10.2019

Романтичну напругу між учасниками шоу Зважені та щасливі 9 сезону випуску 8 від 17.10.2019 загострюється. Всі давно помітили, що між червоними Анею і Колею проскочила іскра. З недавнього часу рожевий Паша теж почав задаровувати Наташу квітами, приємними дрібницями і готувати дівчині сніданки. Аніта Луценко дізналася, що і жовтий Тарас закохався в когось на проекті. Однак ідилію і розуміння, які нарешті запанували у відносинах пар, може зруйнувати друга зміна партнерів у 8 випуск Зважені та щасливі 2019.

Щоб дівчина ні за що не подумала втекти, хлопці докладуть максимум зусиль, а саме: навіть погодяться боротися за увагу жінок по вуха в багнюці. У конкурсі їм доведеться виносити мокру землю прямо на собі, піднімаючи на високий насип, щоб наповнити колби дівчат. А вони самі будуть засмагати під сонечком. Переможниця випробування отримає можливість вирішити долю учасників на зважуванні, подарувавши їм бонус в мінус один кілограм або додавши кілограм до їх результату на вагах. Дивіться онлайн в шоу Зважені та щасливі-9 випуск 8, чим закінчиться ця авантюра? І чиє серце розіб'ється?