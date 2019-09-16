Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз учасниця, яка вилетіла в третьому випуску

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся третій випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Оскільки на проекті був жіночий тиждень, додому повинна була виїхати одна з учасниць. За результатами голосування табір схуднення покинула учасниця блакитної команди Інна Мазура, яка на останньому тижні скинула 0 кг.

У суботу в ток-шоу "Зважся!" глядачі побачили, як учасниця виглядає зараз і продовжує схуднення. Коли Інна зайшла в студію, її тренер Іраклі Макацарія відразу зазначив, що після проекту не пройшло даремно, у неї тепер навіть інший погляд. Та Інна, яка прийшла на проект, і та Інна, яку ми бачимо зараз – дві різні людини.

Інна Мазур після схуднення

"Я відчуваю себе по-іншому. Ще є багато над чим працювати, і я прагну до цього. Все завдяки проекту. В житті у мене все добре. Я виїхала з міста, де жила. Мені довелося переїхати до мами в село. Не ходжу в зал, але займаюся вдома з тим, що є: лавки, дерева. Головне бажання, а не спортзал", - тепер вважає Інна.

Учасниця зізналася, що іноді думає про солодке і навіть бачить сни про цукерки.

"Якщо тягне на солодке, значить, не вистачає складних вуглеводів: каші, овочі та фрукти. Не потрібно вранці відразу їсти багато вівсянки. Важливо розподілити дозовано, щоб вуглеводна енергія надходила маленькими порціями. Якщо з'являється бажання поїсти солодкого, перегляньте раціон", - порадила дієтолог Світлана Фус.

Інна Мазура та Іраклі Макацарія

Також Аніта Луценко спробувала дізнатися у Світлани, звідки з'явився міф, що при схудненні не можна їсти каші, макарони і картоплю. "Я не знаю, не можу знайти кінців. Але це точно пішла зі спорту. Коли спортсмени сушаться, вони застосовують. Але наші люди не розуміють, що так можна харчуватися лише на короткий термін для певних цілей. Незнанням жінки доводять себе до проблем жіночої частини і анорексії. Ми різні за конституцією. Є люди, для яких каші ввечері не просто можна, а треба їсти. І нікуди не буде відкладатися", - коментує Світлана.

Інна Мазура до схуднення

Початковий вага Інни – 100 кг. Зараз її вага становить 74 кг. За чотири місяці Інна Мазура схудла на 26 кг.

Також Інна переживала, що чоловіки звертають увагу тільки на її груди. І від цього часто заїдала стрес. Вона навіть думала про те, щоб зменшити груди. В студії був пластичний хірург, який дав рекомендації на цей рахунок. Чи наважиться Інна на такий крок, дізнаємося в грудні на фіналі самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон.