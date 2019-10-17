Зважені та щасливі 9 сезон: чоловіки змагатимуться у багнюці

Сьогодні, 17 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ вже восьмого випуску самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон.Нагадаємо, що в 7-му епізоді учасників чекало небезпечне випробування - їм треба було пройти на тонкому канаті між будинками. Звичайно ж, не всім вдалося це зробити. Проект тоді покинула Лала Алієва. При цьому вже стало відомо, як дівчина виглядає зараз, і яких результатів вона змогла добитися вдома.

Незмінною ведучою шоу Зважені та щасливі 9 сезон залишається Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія.

На восьмому тижні учасників знову чекає обмін партнерами. Але перед цим на конкурсі кожна дівчина зможе попрацювати з кожним чоловіком, щоб в кінці тижня прийняти правильне рішення.

Зважені та щасливі 9 сезон возьмой випуск (фото: прес-служба СТБ)

Щоб роздобути розташування, чоловікам доведеться пройти крізь бруд. Дівчатка будуть стояти на круглій платформі, яка рухається по колу. Хлопці будуть внизу, навколо платформи, в грязі. Виграє та, яка зможе швидше всіх назбирати повну колбу. Хтось вирішить схитрувати і не допомагати жодній дівчині, щоб його партнерка виграла конкурс. А виграш гідний – це -2 кг на зважування. Також перемогла дівчина зможе розпорядитися бонусом і антибонусом – подарувати двом парам +1 кг і 1 кг.

Кого це врятує, а кого потопить, дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ у самому вагомий проекті країни Зважені та щасливі 9.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов сьомий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 7 від 10.10.2019

щотижня важковаговики справляються з усе новими і новими викликами, але в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 7 від 10.10.2019 вони зіткнуться з майже нездійсненним завданням – перелізти з одного 12-поверхового будинку на інший за 15 хвилин. Однак не всі учасники змушені проходити дистанцію. Сьогодні відпочинуть ті, хто в процентному співвідношенні скинув більше ваги у своїй парі. А от партнер героя прийде на старт не тільки зі своїми зайвими кілограмами, але і з вагою, яка вже втратила його друга половина протягом усього схуднення в проекті Зважені та щасливі 2019. У Бджілки Лали знову виникнуть труднощі. Два роки тому дівчина пішла під воду і не могла вибратися. Після цього інциденту вона панічно боїться висоти і глибини, що ставить її участь в конкурсі під питання. Хто ще задумається над тим, щоб здатися, не почавши боротьби? Дізнайтеся прямо зараз у 7 випуск Зважені та щасливі-9. З випробування висотою герої повернуться не лише відчуттям тріумфу і перемоги над собою, але і з небувалими антибонусами, що доходять до плюс 20 кг! Дивіться онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоні 9 випуск 7, як штрафний вага змінить звичний хід зважування і вплине на чиюсь долю в таборі схуднення.

Як виглядати на 100% без дорогих б'юті процедур: секрети тренера Зважені та щасливі.