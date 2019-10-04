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Зважені та щасливі 9 сезон шостий випуск: Олена Гребенюк залишилася без партнера

Lite » Стиль життя 04.10.2019 - 12:01
Зважені та щасливі 9 сезон шостий випуск: Олена Гребенюк залишилася без партнера
Іраклі Макацарія з командою (фото: прес-служба СТБ)

Як завжди, вибір був між двома учасниками - Сергієм та Павлом

Вчора, 3 жовтня, на телеканалі СТБ відбувся шостий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон! До речі, під час минулого ефіра один з учасників, Микола Ворошнов зізнається, були у них відносини з Анітою після першого сезону. Нагадаємо, що ведучою проекту є фітнес-тренер Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія.

Під час шостого ефіру учасники нарешті змогли зустрітися зі своїми рідними. Всі дійшли до фінішної прямої і не підвели свого партнера.

Проте, за правилами шоу, кожен ефір покидає один учатник, який не впорався з поставленими завданнями. Під жовту лінію в цьому ефірі потрапили Сергій з синьої команди і Паша з рожевої. Перший скинув 2 кг при вазі 136 кг, а другий – 3 кг при вазі 156 кг. На обговоренні команди прийняли рішення, що Сергій менше працює на проекті, ніж Паша. І Микола Ворошнов уточнив, що вони залишають у таборі більш сильних конкурентів. За підсумками голосування проект покинув Сергій – Олена Гребенюк залишилася без партнера.

Алена Гребенюк и Паша

Олена Гребенюк та Сергій Бовтюк

Чи продовжує Сергій худнути вдома, побачимо вже у суботу о 10:10 на телеканалі СТБ у ток-шоу "Зважся!".

Зважені та щасливі 9 сезон шостий випуск: Олена Гребенюк залишилася без партнера

Зважені та щасливі 9 сезон шостий випуск: Олена Гребенюк залишилася без партнера

Сергій Бовтюк

Зважені та щасливі 9 сезон 5 випуск: дивитися онлайн

Перший тиждень другого місяця схуднення в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 5 від 26.09.2019 виявиться насиченим подіями. Як завжди, учасники пройдуть складне випробування: піднятися на 20-метрову слизьку гору, лежачи на спині. Виконання цього завдання зможе принести героям від 1 до 6 бонусних кілограмів. Зароблене багатство можна буде не тільки використовувати під час зважування, але і витратити на приємні послуги: масаж, манікюр, візит в басейн або сауну, і навіть купити перегляд футболу з холодним пивом! Хто піддасться спокусі і накличе на себе гнів Марини Боржемской? Дивіться в 5 випуск Зважені та щасливі 2019.

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 5 від 26.09.2019

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія назвав топ-5 порад для красивого тіла.

Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект Зважені та щасливі 9 сезон: хто став учасником проекту
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