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Глоба назвав головних невдах січня серед знаків Зодіаку: бережіть здоров'я і гроші!

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Понеділок 10 січня 2022 05:30
Глоба назвав головних невдах січня серед знаків Зодіаку: бережіть здоров'я і гроші! Фото: Гороскоп на січень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп від відомого астролога Павла Глоби на 2022 рік обіцяє деяким знакам Зодіаку перешкоди і проблеми, з якими доведеться справлятися в перший місяць нового року.

Про це пише Kleo.

Близнюки

Астролог каже, що представників даного знака Зодіаку очікує низка конфліктів на робочому місці. Через це зірветься довгоочікуване підвищення або підписання вигідних контрактів. Але що добре, кохані люди підтримають у важку хвилину.

Рак

У січні для представників цього знака настане період безгрошів'я, який триватиме до кінця місяця. Гороскоп рекомендує економити на повсякденних речах або позичити гроші у родичів.

Діва

Представників даного знака Зодіаку очікують випробування на любовному фронті. У січні згадаються давні образи, загостряться ревнощі. Відвертий діалог допоможе знизити градус напруги у відносинах.

Риби

За словами Глоби, перший місяць року зруйнує всі плани. Щоб повернути контроль над ситуацією, представникам сузір'я Риби потрібно з'ясувати, що пішло не так, і усунути проблему.

Раніше ми писали про три знаки Зодіаку, яким 2022 рік принесе багатство і успіх.

Також астролог Аріна Артуровна розповіла в індивідуальному прогнозі для кожного знака Зодіаку, що нас чекає в січні 2022.

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