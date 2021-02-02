Знаменитий астролог назвав три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня

Гороскоп 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння, яке їх чекає вже на цьому тижні. Хто з представників зодіакального кола стане пестунами долі в період з 2 по 7 лютого - читайте в нашому матеріалі.

Астролог каже, що тиждень в цілому буде сприятливим, але особливий успіх чекає на три знаки Зодіаку. Це Телець, Терези й Козеріг. Павло Глоба розповів, як їм правильно прожити цей період, щоб досягти максимуму, пише slovofraza.com.

Телець

Тельців чекає дуже цікавий час. Ви будете багато думати про майбутнє, але не намагайтеся стрибнути вище голови і зробити неможливе. Сфокусуйтеся на звичних справах, прислухайтеся до порад начальства, партнерів. А ось в коханні Тельців чекає час змін. Проявляйте більше активності, знайомтеся і стежте за зовнішністю - зараз як ніколи потрібно виглядати з голочки.

Терези

Терезам астролог радить присвятити час духовним практикам і медитаціям. Великий успіх обіцяють зірки на цьому тижні творчим представникам знаку. На вихідних Терези у стосунках відчують приємні зміни, вас чекають усмішки та позитив. А ті, хто все ще самотній, зможуть знайти своє щастя. Єдиний день несприятливий для особистого життя - 2 лютого. Утримайтеся від побачень в цей день.

Козеріг

Козерогів чекають величезні успіхи в коханні. Павло Глоба зазначає, що це ідеальний час для пошуків другої половинки і для перекладу вже існуючих стосунків на новий рівень. Також цей тиждень ідеально підходить для роботи і спроб зміцнити матеріальне становище. Сміливо витрачайте кошти, але тільки на дійсно важливі речі.

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