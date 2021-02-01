Гороскоп на лютий від Павла Глоби для всіх знаків Зодіаку: кого накриє успіхом

Гороскоп на лютий 2021 від Павла Глоби (фото: pixabay)

Гороскоп на лютий 2021 від відомого астролога Павла Глоби повідає всім знакам Зодіаку про унікальні шанси, можливі зміни і труднощі, які їм уготовані в останній місяць зими. Кого чекають проблеми і неприємності? Для когось кінець зими стане новим життєвим стартом? Хто зустріне щиру любов, а кому загрожує розрив старих стосунків? Про все це читайте у нашому матеріалі.

Павло Глоба вважає, що лютий зможе навчити кожного з нас чомусь новому. В цілому місяць буде сприятливим, але і непередбачуваним, пише slovofraza. Астролог дав цінну пораду кожному з дванадцяти знаків Зодіаку.

Овен

Самотні Овни отримають шанс на зустріч другої половинки, і це може статися вже в перший тиждень лютого. Ваша чарівність і харизма будуть на межі в цей час, що допоможе привернути потрібну людину. Вас чекає багато сюрпризів і змін на краще. Але без труднощів і проблем не обійтися. Астролог радить більше працювати, і не витрачати енергію даремно.

Телець

Тельців в лютому накриє цієї фінансовою удачею. У вас вийде зробити важливі покупки, і при цьому сильно не витратитися. У роботі і справах знадобиться терпіння і витримка. А в коханні астролог радить йти вперед і не озиратися. В середині місяця вас може накрити неприємними спогадами, але не впадайте у відчай - займіться роботою по дому, присвятіть час близьким.

Близнюки

Лютий 2021 може стати для Близнюків найбільш яскравим місяцем, який запам'ятається вам надовго. Цей період буде дуже продуктивним, але доведеться пам'ятати, що дива самі собою не трапляються. Вам слід бути максимально продуктивними і пам'ятати, що успіхів досягнуть лише ті представники знаку, хто знає, чого хоче від життя. Розставте цілі і сміливо зустрічайте останній місяць зими.

Рак

Для Раків починається період злетів, сприятливих змін, відмінного настрою. Вони істотно посилять їх енергію і допоможуть спрямувати її в потрібне русло. Сила зірок допоможе Ракам як слід відпочити, тому цей час не можна ідеально підходить для відпустки, зміни обстановки. У лютому Раки сміливо можуть здійснювати дорогі покупки. Головне - не носіть з собою великі суми просто так, є ймовірність крадіжок і втрат.

Лев

Левам дуже пощастить у коханні. Самотнім представникам Знаку вдасться знайти другу половинку, а тим, хто вже у стосунках, вдасться вирішити внутрішні суперечки та конфлікти. Лютий приємно здивує цих людей, давши їм можливість відчути себе потрібними і важливими й щасливими. Настав час подивитися на себе з боку, розпрощавшись з вадами і забобонами.

Діва

На Дів чекають труднощі в роботі і справах, але тільки на початку місяця. Починаючи з другої декади ситуація різко зміниться в кращу сторону. Фінансове життя Дів різко піде вгору, вважає астролог. В любові дуже обережними варто бути самотнім представникам Знака, адже не дуже порядні люди можуть завдати психіці Дів величезний збиток. Бажано не форсувати події, насолоджуючись моментом, і не поспішайте нікому зізнаватися в коханні.

Терези

Зірки обіцяють Терезам місяць повний позитивної енергії. Настав час залишити все емоційне сміття позаду, забути образи і перестати накопичувати в собі злість. Якщо цього не зробити, сильно знизиться продуктивність і пропаде позитивний настрій. Зараз не варто сприймати все занадто близько до серця. Все, що відбувається має вчити Терези того, як можна поводитися, а як ні. Якщо актуальною стане тема економії, то краще економити час, а не гроші.

Скорпіон

Скорпіони будуть в лютому в центрі уваги з боку протилежної статі. Що стосується фінансової сфери - зверніться до своєї інтуїції, вона вас не підведе і не зрадить. Але це не означає, що потрібно рухатися тільки по натхненню. Досвід минулого допоможе цим людям не потрапити в скрутну ситуацію, підвищити доходи. Астролог рекомендує довіритися внутрішньому чуттю, тоді кінець зими буде вкрай успішним.

Стрілець

Річ у тому, що зірки і планети будуть весь місяць перебувати в дуже сприятливому положенні. Всесвіт буде направляти Стрільців по вірному шляху. Якщо щось не буде виходити, або почнуть зриватися плани, не треба бити на сполох і впадати в депресію. Це той самий час, коли нічого не відбувається просто так. Потрібно довіритися зіркам і рухатися за течією. Стрільцям варто побоюватися трьох речей: неробства, необачного прийняття рішень і жадібності.

Козеріг

Чудовий час для подорожей, відряджень, поїздок на автомобілі, поїзді, польотів на літаку. Самостійність - ось що любить більшість Козерогів. Потрібно прагнути до неї з перших днів і до самого кінця місяця. Планети подарують Козерогам багато енергії і сил, терпіння, позитиву. Не виключено, що в лютому можуть повернутися деякі старі проблеми, але ви з ними дуже швидко впораєтеся.

Водолій

Водоліям необхідно пам'ятати про себе, тому що в лютому зірки допоможуть їм стати щасливими. Життя цих людей перетвориться, якщо вони самі того захочуть. Під лежачий камінь вода не тече, тому Водоліям потрібно буде діяти, брати на себе ініціативу. Приємні життєві зміни починаються з малого, тому потрібно зробити перший крок - інше вийде само собою. Головне - не просіть ні в кого порад.

Риби

У січні у більшості Риб все йшло шкереберть, але в лютому ситуація повинна змінитися на краще. Це буде дуже стабільний і сприятливий час, в який потрібно боротися за місце під сонцем. Немає кращого періоду для фізичної та інтелектуальної активності, ніж цей. Можна зайнятися пошуками нових захоплень, відкриттям бізнесу, зміною місця роботи, навчанням і отриманням нових знань.

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