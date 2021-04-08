Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють у квітні: Глоба назвав обраних!

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє фінансовий успіх і матеріальне збагачення у квітні трьом знакам Зодіаку. Хто ці щасливчики - читайте в прогнозі від відомого астролога Павла Глоби далі в нашому матеріалі. Можливо, епіцентр весни стане для вас найкращим часом у непростому році?

Телець

Для Тельців у квітні відчиняться нові двері у фінансовій сфері. Ви зможете підвищити свої доходи і домогтися просування у посаді. При цьому Павло Глоба не виключає, що Тельцям у квітні доведеться пережити невеликий емоційний струс. Але він буде мати лише позитивний ефект. Люди цього Знаку зможуть наповнитися позитивом і побачити, що відбувається з іншого боку.

Лев

У фінансовій і робочій сфері Леви у квітні будуть домагатися результату, причому з першої спроби. Беріться за нові справи, міняйте роботу, їздіть у відрядження і шукайте нові джерела доходу. Крім цього у Левів починається найсприятливіший період у сфері кохання, але перед зізнаннями в почуттях перевіряйте почуття людини на взаємність.

Стрілець

Стрільцям буде дуже щастити в роботі та бізнесі, що принесе раптовий для вас прибуток. Удача в цих сферах життя дозволить вам з найменшими втратами вкладати кошти і час на щось нове. У коханні настає період позбавлення від кармічних боргів. Це означає, що різні негаразди в цій сфері стануть платою за минулі помилки.