ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці знаки Зодіаку раптово збагатяться в кінці лютого: Глоба назвав чотирьох обраних

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку раптово збагатяться в кінці лютого: Глоба назвав чотирьох обраних Гороскоп на лютий 2021 від Павла Глоби (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останні дні лютого 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку раптове збагачення. Кому зірки готують масу шансів досягти успіху у сфері матеріального - читайте в нашому матеріалі.

Про це пише slovofraza.com.

Овен

Тим Овнам, що багато часу витрачають на побудову успішної кар'єри, нарешті усміхнеться Фортуна. За кропітку роботу ви отримаєте щедру винагороду. Астролог вважає, що Овен зможе досягти ще більшого успіху, якщо не зупиниться в досягненні цілей.

Лев

Для успіху вам потрібно робити активні дії на роботі. Шанс збільшити дохід і забратися вище в посаді збережеться до самого кінця місяця. Не забувайте використовувати свою вроджену чарівність в потрібні моменти, радить Павло Глоба.

Козеріг

Астролог вважає, що Козерогові знадобиться проявити наполегливість і працьовитість, щоб зайняти краще місце. За ваші труди ви отримаєте щедру винагороду, а скоро в руки вам за хорошою ціною потрапить річ, про яку ви довгий час мріяли.

Водолій

У лютому Водолій отримає гроші від джерела, яке нещодавно навіть не розглядав серйозно. З усім тим, гроші припадуть дуже до речі. Вони допоможуть вам вирішити поточні проблеми. Глоба радить серйозно подумати над перетворенням хобі на постійну роботу.

Раніше ми писали також, що Павло Глоба назвав головних щасливчиків кінця зими, яким важливо не втратити унікальний шанс.

Крім того український таролог розповіла всім знакам Зодіаку, що їх чекає до кінця лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик