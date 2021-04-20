Ці знаки Зодіаку доб'ються неможливого в кінці квітня: Глоба назвав трьох щасливчиків!

Гороскоп на квітень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знака Зодіаку, для яких поєднання зірок і планет буде дуже вдалим на поточному тижні - з 19 по 25 квітня. Ці щасливчики зможуть втілити в життя найсміливіші мрії і реалізувати грандіозні плани. Хто найвезучіші знаки Зодіаку - читайте далі в нашому матеріалі.

Телець

Тельці на цьому тижні будуть повні сил і мотивації. Павло Глоба радить вам проявляти більше активності у справах і на роботі. На цьому тижні багатьом Тельцям вдасться втілити в життя свої мрії і плани. Досить трохи віри в себе та ініціативи. Виняток становитиме лише 20 квітня - в цей день вам потрібно поменше ризикувати.

Близнюки

Цей тиждень може стати для Близнюків часом виконання найбільш амбіційних мрій. Вам вдасться як слід попрацювати і відпочити. Зараз краще не поспішати з прийняттям рішень у бізнесі та на роботі. А ось в любовних питаннях краще проявити більше твердості. Якщо взаємини почали складатися не найкращим чином, сміливо розставайтеся і вирушайте на пошуки нового кохання.

Козеріг

Цей тиждень ідеально підходить для флірту, пошуків кохання. Удача чекає і тих, хто давно перебуває у стосунках. Велике значення Козерогам варто приділити своєму здоров'ю - намагайтеся правильно харчуватися, будьте активніше і дотримуйтеся режиму дня. Можна відправитися в подорож, у відпустку. Грошове зростання чекає представників творчих професій, викладачів.