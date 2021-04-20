ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці знаки Зодіаку доб'ються неможливого в кінці квітня: Глоба назвав трьох щасливчиків!

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку доб'ються неможливого в кінці квітня: Глоба назвав трьох щасливчиків! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знака Зодіаку, для яких поєднання зірок і планет буде дуже вдалим на поточному тижні - з 19 по 25 квітня. Ці щасливчики зможуть втілити в життя найсміливіші мрії і реалізувати грандіозні плани. Хто найвезучіші знаки Зодіаку - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це пише slovofraza.com.

Телець

Тельці на цьому тижні будуть повні сил і мотивації. Павло Глоба радить вам проявляти більше активності у справах і на роботі. На цьому тижні багатьом Тельцям вдасться втілити в життя свої мрії і плани. Досить трохи віри в себе та ініціативи. Виняток становитиме лише 20 квітня - в цей день вам потрібно поменше ризикувати.

Близнюки

Цей тиждень може стати для Близнюків часом виконання найбільш амбіційних мрій. Вам вдасться як слід попрацювати і відпочити. Зараз краще не поспішати з прийняттям рішень у бізнесі та на роботі. А ось в любовних питаннях краще проявити більше твердості. Якщо взаємини почали складатися не найкращим чином, сміливо розставайтеся і вирушайте на пошуки нового кохання.

Козеріг

Цей тиждень ідеально підходить для флірту, пошуків кохання. Удача чекає і тих, хто давно перебуває у стосунках. Велике значення Козерогам варто приділити своєму здоров'ю - намагайтеся правильно харчуватися, будьте активніше і дотримуйтеся режиму дня. Можна відправитися в подорож, у відпустку. Грошове зростання чекає представників творчих професій, викладачів.

Раніше таролог розповіла також, що чекає всі знаки Зодіаку в прогнозі по картах Таро на цей тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вербна неділя з "сюрпризами": синоптики приголомшили прогнозом на 25 квітня
Вербна неділя з "сюрпризами": синоптики приголомшили прогнозом на 25 квітня